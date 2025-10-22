دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت پیوند ظرفیت‌های علمی و اجرایی برای رفع چالش‌های پایتخت ، خواستار درگیر شدن دانشگاه‌ها در «نظام مسائل استان» شد و پیشنهاد داد برای نظام‌مند کردن این همکاری، یک «ماده واحده» قانونی تدوین شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیدار با دکتر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران بر ضرورت ایجاد سازوکاری نظام‌مند برای ارتباط دانشگاه‌های پایتخت با استانداری تأکید کرد و پیشنهاد داد برای تحقق این امر، یک «ماده واحده» تدوین و تصویب شود.

در این جلسه که با هدف بررسی راهکار‌های هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی برای حل مسائل استان تهران برگزار شد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: نه دانشگاه‌ها به تنهایی می‌توانند مسائل کشور را حل کنند و نه سیستم اجرایی بدون اتکا به علم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه با اشاره به اینکه ارتباط ساختارمند میان نهاد‌های علمی و دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از استان‌ها تجربه موفقی داشته است، افزود: باید مدلی طراحی شود که دانشگاه‌های تهران در نظام مسائل استان درگیر شوند و برای حل چالش‌ها کمک کنند.

وی پیشنهاد کرد با تدوین یک ماده واحده قانونی ، این همکاری به یک الزام تبدیل شود تا از ظرفیت عظیم نخبگان و دانشگاهیان برای رفع مشکلات کشور به بهترین شکل استفاده شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با تقدیر از اقدامات خیرین در حوزه سلامت، به نمونه برجسته یک بیمارستان فوق تخصصی سرطان در تهران اشاره کرد که توسط یک خیر ساخته شده است و از استاندار تهران برای بازدید و کمک به تکمیل این پروژه دعوت به عمل آورد.

در ادامه این دیدار ، دکتر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با تأیید گسست موجود میان دانشگاه‌ها و مدیریت استان، پیشنهاد تشکیل «شبکه رؤسای دانشگاه‌های تهران» را ارائه داد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های بزرگ تهران با وجود استقرار در پایتخت، ارتباط سازمانی مشخصی با استانداری ندارند، گفت: تبعات اجتماعی و امنیتی تصمیمات دانشگاه‌ها متوجه تهران است، اما ظرفیت علمی آنها برای حل چالش‌های پیچیده‌ای، چون ترافیک، آلودگی هوا، مشکل آب و هوشمندسازی شهری به کار گرفته نمی‌شود.

معتمدیان با اشاره به تجربیات موفق در سایر استان‌ها، تشکیل یک شبکه منسجم از رؤسای دانشگاه‌ها را راهکاری برای هم‌افزایی و بهره‌گیری از توان علمی آنان در جهت رفع مشکلات استان دانست. وی افزود که این ارتباط می‌تواند به تعریف پروژه‌های مشترک و حل مسائل بر زمین مانده کمک کند، همانطور که اخیراً همکاری با دانشگاه‌های علوم پزشکی به پیشرفت پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت یاری رسانده است.

در پایان این نشست مقرر شد پیشنهاد‌های مطرح شده، به‌ویژه طرح ایجاد شبکه رؤسای دانشگاه‌های تهران و تدوین ماده واحده قانونی برای نظام‌مندسازی این همکاری، در دستور کار قرار گرفته و پیگیری شود.