حزب کنگره هند پس از ادعای چندباره رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اطمینان بخشی مودی برای توقف خرید نفت از روسیه، از نخستوزیر انتقاد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، رهبر حزب کنگره، جایرام رامش، نخستوزیر را متهم کرد که «در داخل کشور پرصداست، اما در خارج سکوت میکند» و خواستار شفافسازی شد.
او یادآور شد که ترامپ این ادعا را در پنج روز، سه بار تکرار کرده و عملاً تکذیب وزارت امور خارجه هند را نادیده گرفته است.
ترامپ پیش از این هشدار داد که اگر هند به خرید نفت خام روسیه ادامه دهد، با تعرفههای سنگین مواجه خواهد شد، اما افزود: هند مایل به انجام این کار نیست.