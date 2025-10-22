به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون سیاسی وزیر کشور، صبح امروز (چهارشنبه ۳۰ مهرماه) در آیین افتتاح سومین دوره همایش آموزش منطقه‌ای انتخابات ویژه فرمانداران، مدیران کل سیاسی و انتخاباتی، مدیران فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استان‌های کرمان، فارس و یزد، بر اهمیت انسجام ملی، وفاق و مشارکت مردم در انتخابات تأکید کرد.

زینی‌وند ضمن قدردانی از محمد علی طالبی، استاندار کرمان، اظهار داشت: طالبی از استانداران موفق کشور است که هدفمند و با برنامه استان را اداره می‌کند و به شعار وفاق دولت پایبند است. با توجه به تجربه و سابقه ایثارگری وی، قطعاً دوره‌ای موفق را در کرمان رقم خواهد زد.