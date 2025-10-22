واقف خیر اندیش خضری دشت بیاض شهرستان قاینات یک باغ زرشک را وقف کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام عباس علیزاده از خضری دشت بیاض یک باغ با۱۸۰ اصله درخت زرشک به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان را وقف کرد.



این واقف خیر اندیش که خود مدیر سابق حوزه علمیه خضری ومدیر فعلی حوزه علمیه سرایان است این موقوفه را به نیت هزینه برای حوزه علمیه محمد باقر خضری دشت بیاض وقف کرد

همچنین امروز باحضور مسئولین حوزه علمیه خراسان،مبلغان وروحانیون بخش نیمبلوک و مسئولین نهاد‌ها فرهنگی از این واقف خیر اندیش تقدیر شد.