به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ۱۲ عبری اعلام کرد کنست اسرائیل در شور اول، قانون حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری را تصویب کرد.

پیش نویس قانون اعمال حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری" (الحاق و اشغال رسمی این منطقه) در قرائت نخست کنست با ۲۵ رأی موافق در مقابل ۲۴ رأی مخالف به تصویب رسید. کنست رژیم صهیونیستی طرح اولیه «اعمال حاکمیت» این رژیم بر کرانه باختری را تصویب کرد.

براساس این لایحه پیشنهادی از سوی آوی ماعوز، نماینده کنست اسرائیل این رژیم مکلف است تمهیدات لازم را در جهت اعمال قوانین، نظام قضایی- اداری و حاکمیت رژیم صهیونیستی بر سراسر مناطقی که شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری برپا شده‌اند، مهیا سازد.

این طرح مقدماتی پس از بررسی در کمیسیون مربوطه بار دیگر برای رای گیری نهایی در قرائت دوم و سوم به صحن کنست بازگردانده خواهد شد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد پیش نویس قانون " اعمال حاکمیت بر کرانه باختری" (الحاق و اشغال رسمی این منطقه) در قرائت نخست کنست با ۲۵ رأی موافق در مقابل ۲۴ رأی مخالف به تصویب رسید.

این لایحه اشغال کرانه باختری همزمان با سفر «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی و دیدار وی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.