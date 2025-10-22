پخش زنده
امروز: -
«وارث»، «کاغذ ۲»، «گرمسیر»، «باشگاه رویال»، «همه چی رو میدونم»، «شیفت عصر»، «از گهواره ربوده شده»، «ساختمان لاف» و «کالی و ابر فناوری»، فیلمهای جدیدی هستند که این هفته از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «قانون و اخلاق»، «تند و سوزان»، «داستان استاین»، «یاور»، «فریب خورده»، «در دل دریا»، «ماجراهای دایناسور خانگی»، «پنگوئن ببری»، «تیرانداز»، «ساده لوح»، «آرزوهای بزرگ ۱»، «بیگانه رومولوس»، «شغل ایتالیایی» و «خواستگاری»، از دیگر فیلم های است که پنجشنبه و جمعه اول و ۲ آبان از تلویزیون پخش می شود.
شبکه یک
*فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی «ماتئو کاسویتس»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۲۳:۰۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاهپوست کلدونیا-مستعمره فرانسه- بهدلیل رفتار خصمانهای که با آنها میشود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست میدهند. آنها که شاهد از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم قدیمیشان توسط دولت فرانسه هستند، برای کسب استقلال سرزمینشان شورش میکنند که این موضوع در نهایت با دخالت نیروهای ویژه سرکوب گشته کلیه اهالی آن به طرز وحشیانهای از بین میروند و ...
*فیلم سینمایی «تند و سوزان» به کارگردانی «اوا لونگوریا»، جمعه ۲ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی جس گراسیا، انی گونزالز، امیلیو ریورا و ونسا مارتینز؛ داستان واقعی ریچارد مونتانز مکزیکی است که در شرکت فریتو لِی سرایدار بود و با ایده پفکهای تند و آتشین که الهام گرفته از فرهنگ مکزیک است، صنایع غذایی را دچار تحول کرد و ...
شبکه دو
*فیلم سینمایی «داستان استاین» به کارگردانی «میکال هولَند»، جمعه ۲ آبان ساعت ۰۸:۱۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی کاره کُناردی، کریستوفر اوسلِن و ایمان مِسکینی آمده است: استاین دختری ۸ یا ۹ ساله است که در شبی پا به شهر کوبلر میگذارد. استاین میداند که پیرمرد کفاشی در آن شهر زندگی میکند که عموی پدرش، اندرسن است. او شبانه از دریچه کفاشی او وارد خانه اش میشود. اندرسون سالها است که با کسی ارتباط ندارد و از خانه اش خارج نمیشود. استاین از این موقعیت سو استفاده کرده و خود را به عنوان آنا، نوه اندرسن معرفی میکند.
استاین با پسر کوچکی به نام یورگن و پدر و مادر او آشنا میشود و ادعا میکند دختر جنی (دختر اندرسن که سالها است از شهر رفته) است، اما به اندرسن گفته که با پدرش در خانه او قرار گذاشته است. همه چیز خوب پیش میرود تا این که زنی به نام تیلا هیول به استاین مشکوک میشود و با جستجویی کوتاه در مییابد که استاین از مدرسه شبانه روزی اش فرار کرده است. تیلا با مسئولین مدرسه تماس میگیرد و آنها را به شهر کوبلر دعوت میکند. استاین از دست مسئولین مدرسه و تیلا به بالای برج متروکه شهر پناه میبرد و ...
*فیلم تلویزیونی «یاور» به کارگردانی «عمار خطی»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم درباره جوانی به نام یاور است که به خاطر سرقت، از سوی دادگاه به انجام خدمات اجتماعی در یک شترداری محکوم گردیده است. صاحب شترداری سید کاظم، پیرمردی درستکار و دلسوز است که حاضر شده یاور را بپذیرد. یاور به محض آمدن به شترداری، به دنبال یافتن راهی برای خروج غیرقانونی از کشور است و در این راه دست به کارهای مختلفی میزند که هر بار با گذشت و بزرگواری سید کاظم روبهرو میشود. در خلال این ماجراها یاور کم کم به سید کاظم علاقمند شده و زمانی که یکی از اهالی به نام کاووس تصمیم داشته شترداری او را به آتش بکشد ...
حامد رسولی، علیرضا دیلمی، سعید دولتی و احمد ریحانه در فیلم تلویزیونی «یاور» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «وارث» به کارگردانی «وامشی پایدپالی»، جمعه ۲ آبان ساعت ۲۳:۱۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی جوزف وی جای، راشمیکا ماندانا و شمس الدین ابراهیم (شام)؛ درباره ویجی پسر کوچک یک سرمایه دار و میلیاردر معروف، راجندرن پالانیسامی است. ویجی به دلیل عدم تمایل به پیوستن به کسبوکار خانواده، طرد شده و بیرون از خانه رانده میشود و تصمیم میگیرد استارتاپ تحویل غذای خود را راهاندازی کند. هفت سال بعد، راجندرن مبتلا به سرطان پانکراس پیشرفته میشود و تنها ۸ تا ۱۰ ماه زنده است. او تصمیم میگیرد وضعیت بیماریاش را با دو پسر ارشدش در میان بگذارد و پیش از مرگ قریبالوقوع، یکی از دو پسر بزرگتر خود، جای یا آجی، را به عنوان جانشین خود منصوب کند. راجندرن قصد دارد تولد ۶۵ سالگیاش را جشن بگیرد و پس از آن هر دو موضوع را اعلام کند. ویجی به درخواست مادرش، سودا، که هنوز او را پسر خود میداند، به خانه دعوت میشود. ویجی متوجه هرج و مرج در خانه و روابط آدمها میشود، جای همسر و دخترش را نادیده گرفته و خود را سرگرم کار کرده است. آجی در تله بدهیها گرفتار شده و مبلغ زیادی به یک سرمایه گزاری به نام موکش بدهکار است. هنگامی که آجی نمیتواند بدهی خود را به موکش بازگرداند، اسرار مهم شرکت پدرش را برای او فاش میکند و موکش اسرار را به رقیب تجاری پدر، جیاپراکاش لو بدهد و ..
شبکه سه
*فیلم سینمایی «فریب خورده» به کارگردانی «جری لوییس»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۰:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با نقشآفرینی اینا بالین و جری لوییس خواهید دید: ستاره کمدی بهنام هاری در یک سانحه هوایی میمیرد و حالا کارمندان وی که کار خود را از او یاد گرفته بودند تصمیم میگیرند تا کسی را جای او بگذارند و هر چه خودشان یاد دارند به او بیاموزند! آنها تصمیم میگیرند تا فردی معمولی را برای اینکار استخدام کنند. استنلی، گارسون شرکت را بر میگزینند و سعی میکنند تا همه چیز را به او یاد دهند...!
*فیلم سینمایی جدید «کاغذ ۲» به کارگردانی «ساتیش کایشیک»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی پانکاج تریپاتی، مونال گجار و میتا وشیشت خواهید دید: باهارات لال مرد جوانی است که در کنار همسر و فرزندش زندگی خوبی دارد. او به همراه گروهش نوازنده موسیقی در مراسم عزا و عروسی است. تا اینکه یک روز همسرش از او میخواهد که وام بگیرد و مغازه را گسترش دهد. باهارات تصمیم میگیرد با سند ملک عمویش درخواست وام دهد. اما وقتی به مرکز اسناد رسمی میرود متوجه میشود که سالها پیش عمو و زن عمویش، باهارات را مرده اعلام کردهاند و زمین باهارات را صاحب شدهاند. باهارات متوجه میشود که خانوده عمو به او خیانت کردهاند، اما حریف آنها نمیشود؛ بنابراین تلاش میکند تا به مرکز اسناد ثابت کند که او هنوز زنده است. اما مرکز اسناد، اعتبار یک کاغذ را که مرده بودن باهارات را اعلام کرده است قبول و باور میکند؛ بنابراین مبارزه باهارات علیه قوانین پوچ کاغذ بازی در کشور آغاز میشود و ...
*فیلم سینمایی جدید «گرمسیر» به کارگردانی «ادوارد سالیر»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی پابلو کوبو، لوئیس پرز و مارتا نیتو؛ در مورد تریستان و لازارو، دو برادر دو قلو است که آرزوی رفتن به فضا را دارند. آنها در دانشکده فضانوردی درس میخوانند و در کلاس رقیبی بی اخلاق به نام لویی دارند. آنها برای مجوز حضور در ماموریتهای فضایی طولانی مدت آینده رقابت میکنند. مکان ایستگاه قضایی منطقه استوایی گینه فرانسه است. سهمیه برای حضور در ایستگاه فضایی اروپا، فقط یک نفر است و آن هم در آزمونهای آکادمی نخبگان فضانوردی مشخص میشود. تریستان در دانشگاه با کلویی آشنا شده و میخواهد با او ازدواج کند. پسرها را در تعطیلات پیش از امتحانات به خانه سفر میکنند تا مادرشان مایرا را ببینند که در مناطق نسبتاً محروم فرانسه زندگی میکند.
تغییر زبان مادر بین فرانسوی و اسپانیایی به ما میگوید که او در اصل کوبایی و پدر او فرانسوی است. پدر خانواده را رها کرده و در غیاب او مادر سخت تلاش کرده تا پسرها را به جایی که باید باشند، برساند. او که در کوبا معلم ادبیات بوده، اکنون در فرانسه کارهایی در مشاغل کم امنیت و با دستمزد پایین انجام میدهد. مادر خواستگاری دارد که وکیل است و پسرها با ازدواج مادرشان مشکلی ندارند. اما مادر نمیپذیرد. تریستان دختر مورد علاقه اش را به مادرش معرفی میکند. شبی آنها در کنار دریاچه شنا میکنند، چیزی عجیب به زمین برخورد میکند و در واقع در خود دریاچه فرود میآید. تریستان به برادرش هشدار دهد فرار کند، اما آب با مواد درخشان سبز و شوم پر میشود، و قبل از این که خودش بتواند از آن فرارکند، به طور قابل توجهی توسط مواد میکروبی که در آب هست آسیب میبیند و ...
*فیلم سینمایی جدید «باشگاه رویال» به کارگردانی «مارسل سارمینتو»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰، پخش می شود.
در این فیلم که بر اساس ماجرا و داستان کاملاً واقعی با بازی امین جوزف، الیزابت رم، اولیویا هولگوین، آندریا ناودو و نیک بیشوپ ساخته شده است خواهیم دید: ویلی میز آیکنز قهرمان سابق بیسبال است که در سال ۱۹۸۰ میلادی، به واسطۀ حمل ۵۰ گرم کراک کوکایین و به خاطر قوانین سختگیرانۀ آمریکا در مبارزه با کراک به حدود ۲۱ سال زندان محکوم شده است! ویلی که جوانی خانواده دوست بوده، مدام به فکر مادر، همسر و دختر خود است. او رابطۀ قلبی محکمی با خدا پیدا کرده و نهایتاً به خاطر حسن خلق و البته با تلاشهای فراوان وکیلش، بعد از ۱۴ سال به صورت مشروط آزاد میشود. او از همان ابتدای آزادی تمام تلاش خود را به کار میگیرد تا بلکه دوباره، سارا همسرش و کامیلا دختر نوجوانش که اکنون ۱۷ سال دارد، به او بپیوندند. افسر رابط پرونده که تلاش او را میبیند، به او کمک کرده و اندکی بعد خانوادة کوچک سه نفری دور هم گرد میآیند؛ اما ...
*فیلم سینمایی جدید «همه چی رو میدونم» به کارگردانی «روبرتو لیپاری و دیوید سرژ»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۴:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی روبرتو لیپاری، سرجیو فریسیا و روبرتا ریگانو خواهید دید: روبرتو فارغ التحصیل دانشگاه است، اما او دست به هر کاری میزند خراب میشود. او حالا زیر دست یکی از دوستانش در بنگاه معامله املاک کار میکند و اصلا موفق نیست. تا این که در یکی از روزها با مردی برخورد میکند که توانسته با کمک یک لپ تاپ و یک نرم افزار به ثروت بزرگی دست پیدا کند. او لپ تاپ را به روبرتو میبخشد. روبرتو با کمک لپ تاپ میتواند علاقمندیها و زندگی خصوصی افراد را استخراج کند تا از این راه بتواند برای فروش ملک به مشتری نزدیک شود. روبرتو حالا به کلی عوض شده و توانایی فروش هر ملکی را دارد. او تا جایی پیشرفت میکند که رییسش، بزرگترین پروژه ساخت و ساز را به روبرتو میسپارد. روبرتو باید افراد زیادی را در یک محله قدیمی راضی کند تا خانه یا محل کسب خود را به سرمایه دار این پروژه بفروشند، چون او میخواهد آنجا یک مجتمع تجاری بزرگ بسازد. اما مشکل از جایی شروع میشود که روبرتو باید پدربزرگ خودش را هم راضی کند تا سالن تئاتر عروسکیش را بفروشد. اما پدر بزرگ و دختر مورد علاقه روبرتو با این کار مخالف هستند و ...
شبکه چهار
*فیلم سینمایی «در دل دریا» به کارگردانی «ران هاوارد»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی کریس همسورث، کیلیان مورفی و برندان گلیسون آمده است: کاپیتان اوون چیس که شکارچی شناخته شده نهنگ است با کاپیتان پولارد راهی سفر میشود. کشتی آنها توسط نهنگ بزرگ سفیدی که به کشتیهای شکار نهنگ حمله میکرده در سال ۱۸۲۰ نابود میشود. بازمانده خدمه کشتی به همراه هر دو کاپیتان بعد از ۹۰ روز سرگردانی در دریا در قایقهای کوچک به ساحل میرسند، اما به دلایل اقتصادی شرکت کشتیرانی حقایق مربوط به سفر آنان را در هالهای از ابهام نگاه میدارد. نویسنده گمنامی بعد از سالها برای بازگشایی اسرار این سفر با یکی از خدمه بازمانده صحبت میکند و ...
*فیلم سینمایی جدید «شیفت عصر» به کارگردانی «پترا بیوندینا ولپ»، جمعه ۲ آبان ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
این فیلم با بازی لیونی بنش، علیرضا بایرام، یورگ پلوس، یاسمین ماتی، لاله یواش، آندریاس بوتلر، اورس بیلر و سونیا رایسن؛ روایت یک شیفت کاری پرستار زن سختکوش و مهربانی به نام فلوریا در یکی از بیمارستانها سوئیس است. آن روز به دلیل غیبت یکی از پرستاران، فقط دو پرستار در بخش حضور دارند و روزی پرکار در انتظار فلوریا است. با وجود شلوغی و فشار کاری، او با آرامش، تجربه و دلسوزی از بیماران مختلف، که اغلب در وضعیت وخیمی هستند، مراقبت میکند؛ از جمله پیرمرد تنهایی که با اضطراب منتظر دریافت نتیجه تشخیص از پزشک معالج خود است. فلوریا حتی سعی میکند به بیمار اتاق VIP که خواستههای خاصی دارد و بسیار پرتوقع و بیادب است، با حوصله گوش دهد. او همچنین باید با بیمار خانمی پرمدعا سروکله بزند که دلش میخواهد در بالکن سیگار بکشد و ...
شبکه تهران
*فیلم سینمایی «ماجراهای دایناسور خانگی» به کارگردانی «رایان بلگارت»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی سوفی پراکتر، رایان فرانسیس، درو پولاک و مایلز کورین مور آمده است: دو نوجوان ماجراجو و مادربزرگشان محافظان درگاهی افسانهای به سرزمین دایناسورها هستند، جایی که یک بچه دایناسور به نام جونیور تصمیم میگیرد پیش مادربزرگ بماند. اما یک عده شرور نقشه شیطانی در سر دارند و قصد دارند آب رودخانه را با مواد سمی آلوده کنند. مادربزرگ و بچهها با کمک دایناسورها و ماشین پرنده سعی میکنند ...
*پویانمایی سینمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «لوران برو، یانیک مولن و بنویت سامویل»، جمعه ۲ آبان ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: موریسیک پنگوئن است که فکر میکند او ببر است و نه یک پنگوئن. به خاطر همین او به دلیل آشنا بودن با فنون رزمی و کنگ فو به عنوان استاد این رشته همراه با دوستش به دنبال ایجاد نظم و انضباط در جنگل است. اما کوالا که یک حیوان شرور است به دنبال برهم زدن این نظم است و میخواهد کل جنگل را نابود کند. به همین خاطر کوالا در حال تشکیل یک ارتش از بابونهای تحت امرش است که در برابر پنگوئن ببری به مبارزه بپردازد، اما ...
*فیلم سینمایی جدید «از گهواره ربوده شده» به کارگردانی «برونو هرناندز»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی لسا ویلسون، هولدن اسمیت و امیلی میچل خواهیم دید: دلاندرا به دنبال یک کار نیمه وقت است. او پرستاری از یک پسر بچه به نام دنی را به عهده میگیرد. ملودی مادر بچه به دلاندرا میگوید که دنی در کودکی ربوده شده و به همین علت او و همسرش امنیت دنی برایشان بسیار مهم است و او باید از دنی به شدت مراقبت نماید. ملودی و همسرش تصمیم میگیرند که به یک خانه ییلاقی بروند تا دنی را از شر مزاحمتهای احتمالی حفظ کنند. مردی به نام کیلر در جنگل دلاندرا را غافلگیر میکند و به او میگوید که دنی در واقع بچه خواهر اوست که سالها پیش ربوده شده و آن زن و مرد که ادعا میکنند والدین دنی هستند در واقع بچه را ربودهاند. دلاندرا با پیگیریهایی که انجام میدهد متوجه میشود که ملودی و شوهرش چندین مرتبه اسمشان را عوض کردهاند و پسری داشتهاند که سالها قبل مرده و تصمیم میگیرد که ...
شبکه نمایش
*فیلم سینمایی «تیرانداز» به کارگردانی «هنری کینگ»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
در این فیلم با بازی گرگوری پک، هلن وستکات و میلارد میچل خواهید دید: هفت تیرکشی بدنام به نام جیمی رینگو به شهری وارد میشود. او دنبال دردسر نیست، اما دردسر همیشه به دنبال او است و ...
*فیلم سینمایی «ساده لوح» به کارگردانی «مهدی فخیمزاده»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: رحمان با پولی که به بهانه تهیه مسکن از مردم به دست آورده، میگریزد و در مسافرخانهای پناه میگیرد که توسط دو دوست غلام و عبدالله اداره میشود. طی حادثهای، ظاهراً رحمان به قتل میرسد. مظنونین اصلی در این حادثه غلام و عبدالله هستند، اما آن دو که گناهی مرتکب نشدهاند، ناچار میگریزند. ده سال بعد، وقتی به شهر خود باز میگردند در مییابند که رحمان در واقع براثر سکته قلبی درگذشته و قتلی در بین نبوده است که ...
زنده یاد هادی اسلامی، حبیب اسماعیلی، مریم صفایی، خسرو امیرصادقی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «ساده لوح» ایفای نقش کردهاند.
*فیلم سینمایی «آرزوهای بزرگ ۱» به کارگردانی «برایان کریک»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی ری وینستون، جیلیان اندرسون و داگلاس بوث؛ داستانِ پسربچه یتیمی به نام پیپ را روایت میکند که پدر و مادرش را از دست داده و با خواهر بداخلاق و شوهر خواهرش زندگی میکند. خواهر بسیار بدخلق است و همواره از زندگی فقیرانه اش در کنار همسر آهنگر خود جوگارجری شکایت دارد و پیپ را نیز مرتب شماتت میکند. تا این که یک زن ثروتمند عجیب به نام خانم هاویشام قصد میکند پسر را به فرزندی بگیرد. خانم هاویشام در کاخ خود از پیپ میخواهد که وقتش را به بازی با دخترکی به نام استلا بگذراند. اما پس از مدتی عذر پیپ را میخواهد و پیپ در آهنگری مشغول به کار میشود. تا اینکه به او خبر داده میشود قیمی ناشناس خواسته است وی به لندن برود و ...
*فیلم سینمایی «بیگانه رومولوس» به کارگردانی «فده آلوارز»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی کیلی اسپینی، ایزابلا مرسد، دیوید جانسون، اسپایک فیرن، آیلین وو و آرچی رینو؛ درباره گروهی از پسران و دختران جوان کارگر است که به امید یافتن اشیاء باارزش وارد یک ایستگاه تحقیقاتی متروکه در فضا میشوند، اما حضور آنها در آنجا باعث بیداری هیولاهای فضایی میشوند و سرانجام از میان آنها تنها دختری جوان و یک اندروید زنده میمانند، اما ...
*فیلم سینمایی «شغل ایتالیایی» به کارگردانی «اف. گری گری»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی شارلیز ترون، کریستوفر مور جونیور و کریستیانو بونورا خواهیم دید: مردی به نام جان بریجر که در زمینه باز کردن گاوصندوق تخصص ویژهای دارد، گروهی از افراد را دور هم جمع میکند تا با کمک آنها، چندین شمش طلا به ارزش ۳۵ میلیون دلار را از گاوصندوق گانگسترهای ایتالیایی به سرقت ببرند. این در حالی است که...
*فیلم سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: پیرمردی به نام جواد جلالی با داشتن چندین فرزند و نوه بر اثر تشویق دوستان صمیم میگیرد پس از سی سال که از فوت همسرش گذشته از نو ازدواج کند. او با پیرزنی، که همسن و سال خود اوست، آشنا میشود. اما فرزندان آن دو با این امر به شدت مخالفت میکنند و ...
ثریا قاسمی، مرحوم هادی اسلامی و اسماعیل محرابی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
*فیلم سینمایی «آرزوهای بزرگ ۲» به کارگردانی «برایان کریک»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی ری وینستون، جیلیان اندرسون و داگلاس بوث؛ داستانِ پسربچه یتیمی به نام پیپ را روایت میکند که پدر و مادرش را از دست داده و با خواهر بداخلاق و شوهر خواهرش زندگی میکند. خواهر بسیار بدخلق است و همواره از زندگی فقیرانه اش در کنار همسر آهنگر خود جوگارجری شکایت دارد و پیپ را نیز مرتب شماتت میکند. تا این که یک زن ثروتمند عجیب به نام خانم هاویشام قصد میکند پسر را به فرزندی بگیرد. خانم هاویشام در کاخ خود از پیپ میخواهد که وقتش را به بازی با دخترکی به نام استلا بگذراند. اما پس از مدتی عذر پیپ را میخواهد و پیپ در آهنگری مشغول به کار میشود. تا اینکه به او خبر داده میشود قیمی ناشناس خواسته است وی به لندن برود و ...
*فیلم سینمایی جدید «ساختمان لاف» به کارگردانی «میشل ریوندینو»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی میشل ریوندینو، الیو ژرمانو و ونسا اسکالرا؛ در مورد جاسوسی است که برای یک شرکت فاسد کار میکند. مدیر کارخانه او را استخدام میکند تا همکارانش را تعقیب کند و ...
*فیلم سینمایی «ال دورادو» به کارگردانی «هاوارد هاکس»، جمعه ۲ آبان ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
این فیلم با بازی جان وین، رابرت میچام، جیمز کان، پائول فیکس، آرتور هانیکات و اد اسنر؛ درباره هفت تیر کشی است که با دوست قدیمی کلانتر خود متحد میشود تا به همراه یک مبارز سرخ پوست و یک قمارباز، به مزرعه داری کمک کنند که رقیبش قصد تصاحب سهم آب او را دارد، اما ...
*فیلم سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
*فیلم سینمایی «آرزوهای بزرگ ۲» به کارگردانی «برایان کریک»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
*فیلم سینمایی «ساختمان لاف» به کارگردانی «میشل ریوندینو»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
*فیلم سینمایی «طوفان کامل» به کارگردانی «ولفگانگ پترسن»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جرج کلونی و مارک والبرگ خواهیم دید: بیلی تاین که ناخدای ماهر و کارکشته یک کشتی ماهیگیری است، چند وقتی است که نتوانسته به اندازهی کافی صید کند و از سوی صاحب کشتی تهدید میشود که در صورتیکه بههمین رویه ادامه دهد، کارش را از دست خواهد داد. بیلی تصمیم میگیرد بهسرعت، دوباره عازم دریا شود و اینبار هرطور شده با دست پربازگردد.
*فیلم سینمایی «اکولایزر ۲» به کارگردانی «آنتونی فوکا»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی دنزل واشنگتن، اشتون ساندرس، پدرو پاسکال، ملیسا لیو و بیل پولمن خواهیم دید: رابرت مککال برای گروهی جدی خدمت میکند و سعی دارد تا عدالت را برای مظلومان اجرا کند. اما اتفاقی باعث می شود که به دنبال انتقام برود و ...
شبکه افق
*فیلم سینمایی «مزار شریف» به کارگردانی «عبدالحسن برزیده»، پنج شنبه اول آبان ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.
فیلم «مزار شریف» داستان کشتار دیپلماتهای ایرانی در کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان است که به دنبال هجوم نیروهای طالبان منجر به شهادت ۱۰ تن از کارکنان کنسولگری ایران شد و ...
حسین یاری، مهتاب کرامتی و مسعود رایگان در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «خیانت» به کارگردانی «ابی داماریس کوربین»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جان بویگا، نیکول بهاری، سلنیس لیوا، کانی بریتون، جفری دانوان و مایکل کنت ویلیامز خواهیم دید: یک کهنه سرباز نیروی دریایی به نام برایان براون ایزلی که از حمایتهای مربوط به سربازان بازنشسته محروم شده است، از نظر مالی دچار مشکل شده و تمام پساندازش نیز رو به اتمام است. در این میان برایان به یک بانک میرود و به مدیر بانک استل میگوید که او بمبی در کیف خود دارد. در ابتدا مدیر بانک فکر میکند که این یک سرقت از بانک است؛ اما برایان به او میگوید او پول بانک را نمیخواهد و به دلیل تمام زحماتی که در جوانی برای این کشور متحمل شده فقط چیزی که حق اوست که اداره کهنه سربازان باید به او بدهد میخواهد و شاید کمی هم احترام! او میخواهد داستان او را همه بدانند و همه متوجه فساد اداری آمریکا شوند تا دیگر برای شخص دیگری اتفاق نیفتد. او میخواهد تا این اتفاق پوشش خبری داده شود و برای تحقق هدفش همه افراد را بیرون میکند و استل و کارمند دیگری را گروگان میگیرد و ...
شبکه کودک
*پویانمایی جدید «کالی و ابر فناوری» به کارگردانی «هالوک جان دیزداراوغلو و برک توکای»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: یک شرکت فناوری معروف موفق میشود دستگاههای الکترونیکی را به صورت همراه و قابل حرکت با هوش مصنوعی بسازد. شکیر و خانوادهاش طرفدار این محصولات جدید هستند. اما مدیر این شرکت، هارون، در گذشته با مادربزرگ شکیر که یک باستانشناس به نام سنیه است، همکاری داشته و طی کاوشهایی، یک سنگ قدیمی بسیار باستانی پیدا کردهاند. داخل این سنگ، یک جنگجوی شرور و قدرتمند هزاران سال پیش زندانی شده بود که حالا آزاد میشود و وارد بدن هارون میشود. هارون صاحب شرکت فناوری که اتفاقا میزبان جنگجوی باستانی میشود. شخصیت او در ابتدا دوستداشتنی به نظر میرسد، اما بعدا نقش منفی پیدا میکند. او با استفاده از ارتش تکنولوژیکی خود قصد دارد دنیا را تسخیر کند. اما شکیر شخصیت اصلی داستان که یک پسر بچهی شجاع و باهوش است. او و خانوادهاش در مسیر داستان با چالشهای زیادی روبهرو میشوند؛ و خانوادهاش برای پیدا کردن مادربزرگ گمشدهشان و مقابله با این جنگجوی شرور، وارد یک ماجراجویی هیجانانگیز میشوند و ...
*پویانمایی سینمایی «هیولای دریا» به کارگردانی «کریس ویلیامز»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: در یک دورهای هیولاهای زیادی در دریاها پرسه میزنند، شکارچیان نیز با کشتن هیولاها و فراهم کردن امنیت مردم به عنوان قهرمان شناخته میشوند. جیکوب هالند یکی از شکارچیان معروف است که در کنار کاپیتان کرو به شکار هیولا مشغول است. کاپیتان کرو و جانشینش جیکوب تاکنون هیولاهای زیادی را کشتهاند. اکنون بزرگترین هدف آنها گرفتن هیولایی خطرناک به نام سرخ غران است. دختر کوچک یتیمی به نام میزی که تعریف جیکوب هالند را در کتابها خوانده از یتیمخانه فرار میکند و مخفیانه در کشتی مقتدر که متعلق به کاپیتان کرو است، مخفی میشود. وقتی خدمه کشتی از وجود او با خبر میشوند، جیکوب اولین کسی است که از ادامه حضور او مخالفت میکند ولی کاپیتان کرو از حرفهای میزی خوشش میآید و به او اجازه میدهد در کشتی بماند. وقتی کاپیتان کرو به همراه خدمهاش در حال شکار هیولای قرمز رنگ هستند، جیکوب و میزی توسط این موجود عظیمالجثه بلعیده میشوند، آنها توسط این هیولا از یک جزیرهی دورافتاده سر درمیآورند و خود را نجات میدهند، اما ...
شبکه امید
*فیلم سینمایی «نبرد با طبیعت ۲» به کارگردانی «ریچارد بادینگتن»، پنجشنبه اول آبان ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جری رایان، جان پل روتان و الا بالنتین خواهیم دید: رایان و، اما خواهر و برادر نوجوان در آفریقا قرار است با یک پرواز محلی به یک معدن نزد پدرشان بروند، اما در بین راه هواپیمای آنها توسط شورشیهای محلی مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و سقوط میکنند. خلبان به شدت زخمی میشود، اما رایان و، اما سالم هستند. ابتدا آنها خلبان را از داخل لاشه هواپیما نجات میدهند و برای پیدا کردن کمک به سمت معدن میروند...
*فیلم سینمایی «قایق ساز» به کارگردانی «آرنولد گراس من»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
خلاصه داستان فیلم با بازی کریستوفر لوید، جین کاس مارک و دیوید لاچر؛ درباره پیرمردی است که در دوران بازنشستگی از شغل ملوانی و ناخدایی است و همسرش را از دست داده برای خروج از تنهایی خود به دنبال آماده کردن قایق قدیمی خود است، دخترش با اخلاقهای پدر خود مشکل دارد و معتقد است باید به خانه سالمندان برود. اهالی محل او را مسخره میکنند و او را به نام ناخدای دیوانه صدا میکنند و دائم مزاحم خلوت پیرمرد میشوند، از طرف دیگر پسربچهای که پدر و مادرش را از دست داده و از یتیم خانه به خانه خاله و شوهرخاله خود آمده از طرف بچههای شرور محل و پسرخاله و دخترخاله خود مورد تمسخر و اذیت قرار میگیرد. پسربچه با پیرمرد آشنا شده و با هم دوست میشوند و از پیرمرد تعمیر قایق را میآموزد ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
*فیلم سینمایی «خانواده بی نظیر ۲» به کارگردانی «یوجی یامادا»، جمعه ۲ آبان ساعت ۱۰:۳۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی نی یان، دا یینگ و لورِن رِن در مورد زنی است که پس از ۵۰ سال زندگی مشترک در ۵۰ امین سالگرد ازدواجشان درخواست طلاق میدهد و همین موضوع تمام خانواده پر سر و صدایشان به تکاپو میاندازد. پس از مشکلات و دعواهای بسیار بین بچه ها، پدر راهی بیمارستان میشود، اما پس از مرخصی از همسرش عذر خواهی کرده و دل او را به دست میآورد که ...
شبکه فراتر (۴k)
*فیلم سینمایی «مولان» به کارگردانی «نیکی کارو»، پنج شنبه ۱ آبان ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی یفی لیو، دونی ین و لی گونگ خواهیم دید: مولان دختر جوانی است که از کودکی به حرکات رزمی علاقمند است و کارهایی را میکند که دختران انجام نمیدهند. روزی که برای خواستگاری او آمدهاند او از پس انجام مراسم خوب برنمی آید و سربازان امپراطور برای بردن مردان به جنگ میآیند و پدر مولان را هم با خود میبرند. مولان برای شرکت در جنگ و برگرداندن پدرش که بیمار است راهی میشود و خودش را به منطقه جنگی میرساند و طوری لباس میپوشد که مشخص نشود که او یک دختر است و کنار سربازان میجنگد ...
*فیلم سینمایی «آشوب متحرک» به کارگردانی «داگ لیمان»، جمعه ۲ آبان ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی تام هالند، دیزی ریدلی و دمیان بیچیر آمده است: در آیندهای دور سیارهای شبیه به زمین کشف میشود و سفینههایی از زمین که انسانها بر آن سوار هستند به آنجا رفته و کلونیهای اولیه انسانی را تشکیل میدهند. این سیاره ویژگی خاصی دارد که به همه امکان میدهد صدای ذهن و مکالمات ذهنی یکدیگر را بشنوند. در یکی از این کلونیها مردی به نام پرنتیس قدرت را در دست میگیرد که مردها نمیتوانند ذهن او را بخوانند ولی زن هامی توانند. او رفته رفته، زنها را عامل شیطان معرفی کرده و با همین بهانه همه زنهای کلونی را به قتل میرساند. چند سال بعد تاد، که نوجوانی است که مادرش را از دست داده در مییابد که کشتی دومی از زمین به سوی این سیاره گسیل شده. در میان پیش قراولان این کشتی که با یک کشتی فضایی کوچک قرار است در سیاره فرود بیایند، دختری به نام ویولا هم عضو است. کشتی کوچک آنها دچار سانحه میشود و فقط ویولا زنده میماند. تاد، ویولا را پیدا میکند و او را به کلونی میآورد ولی ...