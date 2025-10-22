به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، امروز در دومین نشست «دیپلماسی منطقه‌ ای و دیپلماسی استانی» که در سالن همایش‌ های آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: در دوران جنگ تحمیلی کشور در شرایطی خاص قرار داشت؛ جمعی از فرماندهان در میدان نبرد به شهادت رسیدند و در همان دوران آقای قالیباف لباس رزم پوشید و در صحنه مقاومت حضور یافت و آقای پزشکیان و آقای عراقچی نیز در کنار دولت به یاری نظام آمدند.

صالحی امیری با قدردانی از میزبانی آستان قدس رضوی، تأکید کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان به امید و اعتماد نیاز دارد. باید دشمن را با امیدآفرینی مردم خسته کنیم. مردم باید احساس کنند مسئولان دغدغه معیشت آن‌ ها را دارند؛ چراکه موتور حیات سیاسی کشور اعتماد عمومی است و این اعتماد تنها در بستر کارآمدی شکل می‌ گیرد.

وی بیان کرد: «کارآمدی به معنی پاسخ‌ دادن به مطالبات ملت، به‌ ویژه در حوزه معیشت و اقتصاد است و برای رسیدن به شرایط باثبات، نیازمند سه‌ گانه‌ ای هستیم که یکی از ارکان آن بازسازی ظرفیت گردشگری کشور است. در سال ۱۴۰۲، ۶ میلیون گردشگر و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۷ میلیون گردشگر وارد کشور شدند و امسال نیز افزایش ۲۵ درصدی در این بخش هدف‌ گذاری شده است.»

وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: «در برنامه هفتم توسعه، افزایش ۱۹/۵ درصدی برای گردشگری پیش‌ بینی شده بود اما به‌ صورت داوطلبانه هدف ۲۵ درصدی انتخاب کردیم. در فروردین و اردیبهشت به این رشد رسیدیم، هرچند در تابستان با چالش‌ هایی رو به‌ رو شدیم که در شهریور و مهر به شرایط مطلوب بازگشتیم.»

او افزود: «ایران یکی از کشورهای دارای بالاترین جذابیت گردشگری در منطقه است و بر اساس گزارش‌ های جهانی جزو ۱۰ مقصد فرهنگی برتر محسوب می‌ شود. برای نمایش چهره واقعی و فرهنگی ایران در جهان باید با پدیده ایران‌ هراسی مقابله و از ظرفیت رسانه ملی، وزارت خارجه و دیگر نهادهای فرهنگی برای معرفی ایرانِ زیبا استفاده کنیم.»

صالحی‌ امیری اظهار کرد: «ایران کشوری امن و خراسان رضوی امن‌ ترین منطقه آن است اما باید تصویر این امنیت را بهتر نمایش دهیم. اخیرا طرحی برای دعوت از چهره‌ های شناخته‌ شده و گروه‌ های اثرگذار بین‌ المللی به ایران آغاز شده است تا با حضور آن‌ ها جذابیت واقعی ایران در معرض دید جهانیان قرار گیرد.»

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: «در این برنامه باید به هدف ورود ۱۵ میلیون گردشگر دست یابیم که تحقق آن نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی و سرمایه‌ گذاری گسترده در زیرساخت‌ ها است. برآورد ما نشان می‌ دهد حداقل ۸۳۸ همت سرمایه‌ گذاری مورد نیاز است و خراسان رضوی، به‌ ویژه مشهد، در اولویت نخست قرار دارد. از مجموع ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی سال گذشته، نیمی مقصد خود را مشهد انتخاب کردند.»

او در پایان از فعالان اقتصادی خواست برای رفع کمبود زیرساخت‌ها در تهران و دیگر شهرها ورود کنند و افزود: امسال سرمایه‌ گذاران می‌ توانند مجتمع‌ های ترکیبی گردشگری ایجاد کنند و همه شهرها از معافیت ۸۰ درصدی عوارض و پنج مشوق مصوب بهره‌ مند خواهند شد. این مشوق‌ ها می‌ تواند منشأ تحول در صنعت گردشگری ایران شود، مشروط بر آنکه همه در این مسیر هم‌ افزایی و همکاری داشته باشند.