به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت:کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ایجاد ثبات در بازارگوشت مرغ و ساماندهی جوجه‌ریزی در مرغداری‌های گوشتی استان، عملیات روزانه جوجه‌ریزی در واحد‌های تولیدی را رصد و پایش می‌کنند.

پرویز بستاچی افزود: به منظور کنترل دقیق فرآیند جوجه‌ریزی و هم‌خوانی اطلاعات تولید کنندگان با سامانه صنعت طیور، فهرست واحد‌های فعال و ثبت‌شده در این سامانه به‌صورت روزانه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

بستانچی اظهارکرد: کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان‌ها با حضور میدانی در واحد‌های مشخص‌شده، میزان و روند جوجه‌ریزی را بررسی و ثبت می‌کنند تا از انجام دقیق عملیات در تمامی واحد‌های مجاز اطمینان حاصل شود.

بستاچی اضافه کرد: بر اساس نتایج بازدید‌های انجام‌شده، جوجه‌ریزی در تمامی واحد‌های ثبت‌شده در سامانه سمانه صنعت طیور مطابق برنامه و به‌صورت دقیق انجام گرفته است که این امر نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ و ایجاد آرامش در بازار مصرف دارد.