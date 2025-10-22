پخش زنده
جوجهریزی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی آذربایجانغربی به طور مستمر رصد و پایش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت:کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ایجاد ثبات در بازارگوشت مرغ و ساماندهی جوجهریزی در مرغداریهای گوشتی استان، عملیات روزانه جوجهریزی در واحدهای تولیدی را رصد و پایش میکنند.
پرویز بستاچی افزود: به منظور کنترل دقیق فرآیند جوجهریزی و همخوانی اطلاعات تولید کنندگان با سامانه صنعت طیور، فهرست واحدهای فعال و ثبتشده در این سامانه بهصورت روزانه به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ارسال میشود.
بستانچی اظهارکرد: کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی شهرستانها با حضور میدانی در واحدهای مشخصشده، میزان و روند جوجهریزی را بررسی و ثبت میکنند تا از انجام دقیق عملیات در تمامی واحدهای مجاز اطمینان حاصل شود.
بستاچی اضافه کرد: بر اساس نتایج بازدیدهای انجامشده، جوجهریزی در تمامی واحدهای ثبتشده در سامانه سمانه صنعت طیور مطابق برنامه و بهصورت دقیق انجام گرفته است که این امر نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ و ایجاد آرامش در بازار مصرف دارد.