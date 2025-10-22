زنگ نکوداشت هفته پدافند غیرعامل ایلام
مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام، از برگزاری آیین نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سید محمدعلی کاکی» مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام، از برگزاری آیین نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در استان خبر داد و اظهار داشت: زنگ آغاز این هفته روز دوشنبه ۵ آبانماه در مرکز استان و همزمان در سایر شهرستانهای ایلام به صدا درخواهد آمد.
وی در ادامه افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته، برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و ترویجی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در سطح استان برگزار میشود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام با اشاره به شعار امسال این هفته با عنوان «پدافند غیرعامل، تدبیر امروز، امنیت فردا» بیان کرد: این مناسبت از ۵ تا ۱۱ آبانماه در سراسر استان ایلام برگزار خواهد شد.