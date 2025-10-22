به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر امور خارجه امروز در دومین نشست «دیپلماسی منطقه‌ ای و دیپلماسی استانی» در سالن همایش‌ های آستان قدس رضوی بر نقش‌ آفرینی استان‌ ها در سیاست خارجی تاکید کرد و گفت: «در زعفرانی‌ ترین زمان و مکان این همایش برگزار می‌ شود و این رویداد در راستای سیاست جدید وزارت امور خارجه طراحی شده است. اعتقاد داریم ظرفیت‌ های استان‌ ها می‌ توانند به اجرای مؤثر سیاست خارجی کشور کمک کنند.»

سیدعباس عراقچی افزود: «هرچند سیاست خارجی امری حاکمیتی است و اصول و چارچوب آن در مرکز تدوین می‌ شود اما اجرای این سیاست نیازمند بازوهای محلی است و استان‌ ها قادر هستند بازوان عملیاتی و مؤثر کشور در ارتباط با مناطق همجوار باشند.»

عراقچی با اشاره به اینکه بخش مهمی از چالش‌ های مرزی با استفاده از ظرفیت‌ های استانی قابل حل است، تصریح کرد: «قاچاق کالا، تردد مسافر و دیگر مسائل مرزی هنگامی سامان می‌ گیرد که استان‌ ها درگیر تعاملات مشروع و فعال شوند. اگر مرزها به روابط اقتصادی و انسانی تبدیل شوند، امنیت و صلح پایدار برقرار خواهد شد.»

وزیر امور خارجه با یادآوری برگزاری نخستین همایش دیپلماسی استانی در شیراز گفت: «در آن همایش، جنوب‌ غرب کشور هدف اصلی بود و حضور سفرا و حمایت رهبری و رئیس‌ جمهور از بحث تفویض اختیار به استان‌ ها موجب تثبیت گفتمان دیپلماسی استانی شد.»

وی به ظرفیت‌ های اقتصادی و علمی شرق کشور اشاره کرد و افزود: «دانشگاه فردوسی مشهد امروز به مرکز زعفران‌ شناسی تبدیل شده است و این مزیت می‌ تواند در روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، به‌ ویژه همسایگان و شرق آسیا، محور همکاری قرار گیرد. هر محصول ایرانی باید دیپلماسی خاص خود را داشته باشد.»

عراقچی تأکید کرد: «استان‌ های تولیدکننده باید برای کالاهای خود پیوست دیپلماسی، رسانه و گردشگری تعریف کنند. وزارت امور خارجه آماده پشتیبانی کامل از این مسیر است. منطقه همسایگی، اولویت نخست سیاست خارجی کشور است و استان‌ ها می‌ توانند نقش‌ آفرینان اصلی این راهبرد باشند.»

وی در پایان پیشنهاد کرد: استانداران در چارچوب دیپلماسی استانی، معاون بین‌ الملل داشته باشند تا ارتباط میان استان و وزارت امور خارجه به شکلی هدفمند و پیوسته دنبال شود.

