کشتی ۳۰ هزار تنی گندم در بندر بوشهر پهلو میگیرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: برای تامین گندم استان تا پایان سال، بهزودی کشتی حامل ۳۰ هزار تن گندم در بندر بوشهر پهلو میگیرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول رستمی در جمع خبرنگاران با تشریح محورهای جلسه ستاد تنظیم بازار استان بوشهر از تقویت ذخیرهسازی و نظارت مستمر بر کالاهای اساسی خبر داد و گفت: خوشبختانه در زمان حاضر حدود ۲۲ هزار تن گندم از ظرفیت داخلی در استان در حال ذخیرهسازی است و با پهلوگیری کشتی ۳۰ هزار تنی در هفته اول آبانماه، ذخیره گندم استان تا پایان سال تأمین خواهد شد.
وی وضعیت ذخیره سایر کالاهای اساسی از جمله برنج را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با همکاری بخشهای خصوصی و دولتی، ذخیره کالاهای اساسی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در ادامه به اهمیت نظارت بر توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی پرداخت و بیان کرد: در این جلسه مصوب شد با نظارت دقیق در تمامی زنجیرههای مرتبط با تولید، کشتارگاهها، فروشگاهها و عرضه در بازار، قیمتها براساس نرخهای مصوب کنترل شوند. افزون بر این، با هماهنگی استانهای پیرامونی، تلاش خواهیم کرد ثبات و تعادل مناسب در بازار مرغ و سایر اقلام اساسی حاصل شود.
وی باتأکید بر نظارت بر بازار، یادآور شد: گروههای نظارتی و گشتهای ویژه با حضور بسیج اصناف و همکاری فرمانداران محترم در ۱۰ شهرستان استان فعال شدهاند تا علاوه بر کنترل بر احتکار و گرانفروشی، درج صحیح قیمتها نیز مورد توجه قرار گیرد و با متخلفان برخورد شود.
رستمی در پایان ضمن اشاره به شرایط ویژه و افزایش تعداد جلسههای ستاد تنظیم بازار به دستور استاندار، ابراز امیدواری کرد با استمرار این جلسهها هر دو هفته یکبار و پایش مستمر بازار، رضایت مردم و هماستانیها بیش از پیش فراهم شود.