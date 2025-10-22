به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار جمشید محبت خانی در تشریح این خبر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی کارکنان معاونت مبارزه با مواد مخدر پلیس راه آهن، مبنی بر بررسی وضعیت دو نفر از مسافران سابقه دار و مظنون به حمل مواد مخدر با روش بلع در مسیر ریلی زاهدان-تهران موضوع را تحت بررسی و پیگرد قانونی قرار دادند.

وی در ادامه افزود: پس از بررسی دقیق مراتب به همراه مستندات جمع آوری شده به کارکنان پلیس راه آهن‌های طول خط سیر اعلام شد که با اقدامات خاص پلیسی در ایستگاه راه آهن محمدیه دو نفر به هویت‌های معلوم را با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و از قطار پیاده کردند.

این مقام انتظامی در ادامه گفت: با دستور مقام قضایی متهمان به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر قرار گرفته، که از متهم اول تعداد ۳۰ بسته آب بندی شده مواد مخدر به وزن ۲۹۰ گرم و از متهم دوم تعداد ۳۰ بسته آب بندی شده مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۲۸۴ گرم کشف که در کل تعداد ۶۰ بسته مواد مخدر به مقدار ۵۷۴ گرم از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

سردار محبت خانی در پایان خاطر نشان کرد: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و اقدامات قانونی لازم به عمل آمده است. ضمن تأکید برلزوم استمرار برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر و حفظ ثبات و امنیت در کشور گفت: پس از بررسی‌های دقیق‌تر، پرونده درخصوص ۲ متهم و مواد مخدر کشف شده تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد.