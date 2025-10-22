به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی‌اصغر موسوی معاون وزیر صمت در این بازدید که با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های واحدهای تولیدی انجام شد، گفت: قطعاً مسائل مطرح‌شده را در سطح وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد و نتایج را به صورت رسمی ابلاغ می‌نماییم.

وی کارخانه کوبودنا را یکی از الگوهای موفق در حوزه امنیت غذایی دانست و افزود: «این واحد با بهره‌گیری از فرآیندهای نوین تولید، نه تنها در زمینه تولید نان بلکه در توسعه محصولات با پایه دارویی نیز گام‌های مؤثری برداشته است. با گسترش این بخش، امکان توزیع این محصولات در سطح کل کشور فراهم خواهد شد و سایر واحدها نیز می‌توانند از این فناوری‌های پیشرفته بهره‌مند شوند.

موسویان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از اقدامات تشویقی برای تجلیل از صنعتگران فعال خبر داد و گفت: در راستای افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی، با تولیدکنندگان و صنعتگران جلسات همفکری و همکاری‌های گسترده‌ای برگزار کرده‌ایم.

وی با اشاره به هم‌افزایی در حوزه صادرات، اضافه کرد: در تمام سرفصل‌های کشاورزی، شیلات، صنعت، معدن و بسته‌بندی، اقدامات هماهنگی انجام شده تا سبد صادراتی استان را تقویت و گسترش دهیم.

این بازدیدها که در چارچوب روز ملی صادرات صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و افزایش سهم صادرات غیرنفتی کشور است.