رئیس جمهور با تأکید بر لزوم اصلاح ساز و کار توزیع کالا‌های اساسی، گفت: این کالا‌ها باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و چرخه معیوب فعلی که باعث می‌شود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطه‌ها برود، اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه جلسات منظم پیگیری پیشرفت طرح‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار و کلان کشور در حوزه نفت و گاز شامل جمع آوری گاز‌های مشعل، افزایش تولیدنفت و فشار افزایی میادین و همچنین توزیع کالابرگ از سوی آقای پزشکیان، ظهر امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ و پس از جلسه صبح هیئت دولت، رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادکشاورزی و تعدادی دیگر از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به بررسی گزارش پیشرفت طرح‌هایی پرداختند که سازمان برنامه و بودجه گزارش آن‌ها را به جلسه ارائه کرده بود.

آقای پزشکیان در این جلسه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تسریع در قطع سوزاندن گاز‌های همراه در مشعل، اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده روند جمع‌آوری این گاز‌ها بسیار تسریع شده که جای قدردانی دارد، اما نکته مهم این است که بنده به عنوان یک ایرانی هرگز نمی‌توانم بپذیرم که ثروت ملی کشور و مردم این‌گونه هدر برود و باعث آلودگی شدید محیط زیست نیز بشود.

رئیس جمهور از مسئولان اجرای این طرح خواست که لیست نیازمندی‌های تکمیل هر چه سریع‌تر این طرح در زمینه‌های مالی، فنی و تجهیزات را تهیه و ارائه کنند تا تأمین آن‌ها از همه راه‌های ممکن پیگیری شود و افزود: به همه صاحبان فرایند و فعالان این عرصه فراخوان دهید و از هر کمک و امکانی استفاده کنید تا در حد مقدور زمان اجرا و تکمیل این طرح کوتاه‌تر شود.

در این جلسه، علاوه بر گزارش پیشرفت طرح جمع‌آوری گاز‌های مشعل، گزارش پیشرفت طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت، تولید نفت در میدان آزادگان، طرح فشارافزایی در میدان پارس جنوبی و کیفیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز ارائه و پس از بررسی میزان پیشرفت، مشکلات پیش‌روی تسریع در اجرا و تکمیل این طرح‌ها و راهکار‌های رفع آن‌ها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

بر اساس گزارش ارائه شده، تلاش‌های خوبی در زمینه رفع مشکلات محیط‌زیستی، تأمین مالی، تکنولوژیک، تأمین تجهیزات و رفع کمبود قطعات برای اجرای طرح‌های حوزه انرژی صورت گرفته و وزیران و مقامات مسئول در اجرای هر طرح موظف شدند، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و دستورهای آقای پزشکیان، اقدامات خود را تسریع بخشیده و گزارش آن را در جلسه هفته بعد ارائه کنند.

همچنین در ادامه، موضوع اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز مورد بررسی قرار گرفت.

آقای پزشکیان با تأکید بر اینکه معیشت مردم نباید به هیچ‌وجه آسیب ببیند، تصریح کرد: کالا‌های اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و فقط چرخه معیوب فعلی که باعث می‌شود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطه‌ها برود، باید اصلاح شود.