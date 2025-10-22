مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: ذرت علوفه‌ای برداشت شده در این شهرستان علاوه بر تامین مایحتاج ۳ هزار واحد گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی به سایر استان‌ها هم ارسال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرهمند آقایی گفت: برداشت ذرت از مهرماه آغاز شده و تا اوایل آذر ماه ادامه دارد.

او افزود: سطح زیر کشت ذرت در این شهرستان ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که عمده آن به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافته است.

آقایی ادامه داد: تاکنون از ۸۰۰ هکتار مزرعه ذرت علوفه‌ای با متوسط عملکرد ۵۵ تن در هکتار، ۴۴ هزار تن علوفه مرغوب به‌صورت مکانیزه برداشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: سطح زیر کشت ذرت بر اساس اصلاح الگوی کشت نسبت به پارسال ، ۱۶ درصد کاهش یافته است.

او اضافه کرد: ارقام مهم ذرت کشت شده در کازرون شامل ۷۰۴، ۷۰۳، ۶۷۸، سیمون، بیوتک ۶۴۷۰، دراخما، والبوم، گلادیوس و امریکن ژنتیکس است.

آقایی ادامه داد: ذرت علوفه‌ای تولید شده علاوه بر تامین مایحتاج ۳ هزار واحد گاوداری صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی به سایر استان‌ها و شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: کشاورزان ذرت کار برای صرفه جویی در مصرف آب، مزارع خود را به آبیاری نواری تجهیز می‌کنند .