به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دومین نشست «دیپلماسی منطقه‌ ای و دیپلماسی استانی» بر ضرورت عبور از تمرکز تصمیم‌ گیری‌ ها در پایتخت تاکید کرد و گفت: حضور در مشهد، شهری که قلب تپنده معنویت ایران و دروازه شرق کشور است، ادامه اندیشه‌ ای است که از شیراز آغاز شد تا سیاست خارجی از دایره‌ مرکز به میدان استان‌ ها گسترش یابد. مجلس باور دارد استان‌ ها باید از حاشیه تصمیم‌ سازی به متن سیاست‌ گذاری بیایند.

محمدباقر قالیباف مشهد را «آغاز مرحله‌ گذار از گفت‌ و گو به اقدام» دانست و افزود: «حکمرانی موفق منابع خود را به ارزش تبدیل می‌ کند و با عقلانیت و مشارکت مدنی، ثبات درون و اثر بیرونی می‌ سازد. این الگو را ‹«حکمرانی مولد» می‌ نامیم؛ حکمرانی‌ با چهار ویژگی هوشمندسازی، شفاف‌ سازی، مردمی‌ سازی و کارآمدی.»

قالیباف تصریح کرد: «ترکیب این چهار ویژگی، چهار دستاورد بنیادین قدرت، ثروت، معنویت و منزلت را می‌ آفریند که ضامن استقلال ملی است. دیپلماسی اقتصادی یکی از مظاهر بیرونی حکمرانی مولد است؛ یعنی ورود هدفمند استان‌ ها به عرصه تعاملات خارجی در چهارچوب سیاست ملی.»

او با اشاره به تجربه جهانی چین و هند گفت: «این کشورها با فعال‌ سازی ایالت‌ ها توان ملی خود را چند برابر کردند و ایران نیز می‌ تواند با ظرفیت تاریخی خود در کنار چین و روسیه، محور همکاری‌ های چندجانبه باشد. سیاست خارجی ایران باید در دو سطح ملی و فراملی عمل کند تا تقسیم کار میان مرکز و استان‌ ها شکل گیرد.»

رئیس مجلس اظهار کرد: «قدرت منطقه‌ ای ایران در استان‌ ها و مرزها نهفته است. سیاست خارجی باید بر پایه‌ نقشه‌ ظرفیت‌ های استانی طراحی شود تا هر منطقه بخشی از راهبرد ملی را پیش ببرد. معرفی توان هر استان باید به دست خود مردم آن استان انجام شود تا چهره‌ واقعی ظرفیت محلی به سفارتخانه‌ ها و افکار عمومی جهانی معرفی شود.»

قالیباف افزود: «استان‌ های مرزی باید دروازه‌ ورود به بازار منطقه باشند؛ مرزها نه خطوط محدودکننده بلکه پل‌ های تعامل و همکاری هستند. نگاه امنیتی به مرز باید جای خود را به نگاه توسعه‌ محور دهد. روابط پایدار با همسایگان در بستر اعتماد و اشتراک فرهنگی شکل می‌ گیرد و از دل این پیوندها چهره‌ اخلاقی و فرهنگی ایران به جهان معرفی می‌ شود.»

وی تأکید کرد: «وزارت امور خارجه باید کارگروه همکاری استانی در ساختار هر سفارتخانه ایجاد کند تا ارتباط منظم میان استانداران و فعالان اقتصادی برقرار باشد. هر نوع تبادل میان استان‌ های مرزی و کشورهای پیرامونی بخشی از منافع ملی را محقق می‌ سازد. مجلس نیز نقش پشتیبان، تسهیل‌ گر و ناظر کلان در این مسیر را دارد و آماده است تا با کاهش بروکراسی اقتصادی، راه را برای دیپلماسی کارآمد باز کند.»

قالیباف با اشاره به حمایت مجلس از شرکت‌ های دانش‌ بنیان، مقابله با تصدی‌ گری دولتی و واگذاری اختیارات در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی گفت: «هر میزان اختیار واگذار شود، مسئولیت نیز باید هم‌ زمان متوجه همان فرد باشد. واگذاری بی‌ ضابطه به معنای هرج‌ و مرج نیست، بلکه تمرکززدایی هوشمندانه مسیر کارآمدی است.»

وی افزود: «هر بازار مرزی فعال و جشنواره فرهنگی، بخشی از قدرت نرم ایران را می‌ سازد؛ همان‌ گونه که امنیت مردمی است، دیپلماسی نیز باید مردمی باشد تا صدای ملت در سیاست خارجی شنیده شود.»

قالیباف شهر مشهد را نمونه‌ ای ممتاز دانست و گفت: «مشهد با جایگاه مذهبی، علمی و اقتصادی خود محور تبادلات شرقی ایران است. سالانه ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۳ میلیون زائر خارجی به این شهر سفر می‌ کنند و این سرمایه‌ انسانی و فرهنگی بی‌ بدیل می‌ تواند پایه‌ اقتصاد زیارت و گردشگری شود. مشهد الگوی همکاری‌ های شرقی و نماد پیوند ایران با عقلانیت تمدنی است.»

وی در پایان اظهار داشت: «حکمرانی مولد دو وجه دارد؛ در داخل قدرت می‌ سازد و در خارج آن را به فرصت تبدیل می‌ کند. برنامه‌ مسئله‌ محور و آینده‌ نگر با تکیه بر مردم، چهره‌ ایران ۱۴۱۴ را به تصویری از تاب‌ آوری، پیشرفت و منزلت ملی بدل خواهد کرد. این مسیر، نقشه‌ ده‌ ساله‌ دیپلماسی کارآمد برای رساندن ایران از مرز جغرافیا به مرز تمدن است.»