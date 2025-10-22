به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد در همایش سرمایه‌گذاری شهرداری اردبیل تاکید کرد: با وجود هزاران طرحِ ملی که تکمیلشان ده‌ها سال طول می‌کشد، بخشِ خصوصی باید نقشِ پررنگ‌تری در توسعه کشور ایفا کند.

او همچنین به اهمیتِ احترام، سوددهی و امنیت برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: این شرایط در اردبیل فراهم است.

نماینده مردمِ اردبیل، نمین، نیر، و سرعین در مجلس، از همکاریِ نهاد‌های مختلف و لزوم مدیریت مالی در شهرداری‌ها سخن گفت و طرحِ بیمارستانِ هزار تختخوابیِ اردبیل را نمونه‌ای از «مدیریتِ بدون پول» دانست.

در همایش سرمایه‌گذاری شهرداری اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار هم از اجرای طرح‌های مشارکتی در شهرداری‌های استان و حمایتِ کاملِ دستگاه‌های اجرایی برای تسهیلِ صدور مجوز‌ها خبر داد.

محمود صفری شهردار اردبیل و میرمحمد سیدهاشمی رئیس شورایِ اسلامیِ شهر هم به طرح‌های مشارکتی و تلاش برای جذبِ سرمایه‌گذاران اشاره و بر اهمیتِ نگاهِ مشترک و همکاریِ دستگاه‌ها برای توسعه شهر تأکید کردند.

در این همایش همچنین صدیف بدری عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از طرحِ توزیع کشوریِ مالیات بر ارزش افزوده گفت که می‌تواند سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را تا سه برابر افزایش دهد.