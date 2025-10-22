به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در حکمی، ضمن انتصاب حبیب‌الله حقیقی به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق کالا و ارز اقدام کنید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حبیب‌الله حقیقی

به استناد ماده (۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰.۱۱.۱۰ مجلس شورای اسلامی و نظر به تعهد، تجارب و سوابق مدیریتی ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق کالا و ارز با بهره‌مندی از عناصر مؤمن و پاکدست و با تکیه بر مسأله‌شناسی دقیق موضوع قاچاق، آسیب‌شناسی فرایند‌ها و روش‌های موجود در همه حوزه‌های مرتبط، رصد و شناسایی زمینه‌ها و شبکه قاچاق مبتنی بر نظارت سازمان یافته و دقیق، اصلاح یا بهبود فرایند‌ها و بستر‌های تأثیر‌گذار بر قاچاق، ارائه راهکار‌های مناسب در جهت قطع زمینه‌های قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفیت نخبگان و نهاد‌های مردمی، برگزاری منظم جلسات، پیگیری مستمر مصوبات تا حصول نتیجه، افزایش همکاری و هم‌افزایی صمیمانه بین دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر عملکرد آنان اقدام کنید.



بدیهی است، سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول، مکلف به همکاری و پاسخ‌گویی نسبت به وظایف قانونی خویش هستند.





توفیقات روز افزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران



