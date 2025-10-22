کار آفرینی دو نوجوان لرستانی با پرورش حلزون
آتریسا و اهورا خواهر و بردار لرستانی با پرورش حلزون در منزل در مسیر کار آفرینی گام برداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
در دنیای امروز، دیگر کارآفرینی فقط مخصوص بزرگسالان نیست، بسیاری از نوجوانان در سراسر جهان کسبوکارهای کوچک خودشان را راهاندازی کردهاند.
اهوار و آتریسا خواهر و بردار نوجوانان خرم آبادی با تلاش و کوشش و کمک پدر و مادر با پرورش حلزون در منزل در تکاپو برای بدست آوردن مهارت بیشتر برای کار آفرینی و کسب درآمد بالا هستند.
حلزون برای تولید لوازم آرایشی و سایر محصولات پوست استفاده میشود، گوشت آن نیز حاوی ویتامین ها، مواد معدنی و دو اسید آمینه ضروری مانند لیزین و آرژنین است. گوشت حلزون یکی از بهترین منابع این اسید آمینه است و پرورش آن درآمد زایی بالایی دارد .