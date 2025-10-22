



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در دنیای امروز، دیگر کارآفرینی فقط مخصوص بزرگسالان نیست، بسیاری از نوجوانان در سراسر جهان کسب‌وکار‌های کوچک خودشان را راه‌اندازی کرده‌اند.

اهوار و آتریسا خواهر و بردار نوجوانان خرم آبادی با تلاش و کوشش و کمک پدر و مادر با پرورش حلزون در منزل در تکاپو برای بدست آوردن مهارت بیشتر برای کار آفرینی و کسب درآمد بالا هستند.