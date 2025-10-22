به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهید راه قدس، دکتر علی حیدری در محله باغ فیض تهران، آستان مقدس امامزادگان سید جعفر (ع) و حمیده خانون (س) برگزار شد. دکتر علی حیدری پزشک ایرانی ساکن لبنان، اول آبان ۱۴۰۳ در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان به شهادت رسید. پیکر این شهید جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳ پس از تشییع در قم، بنا بر وصیتش، در یکی از صحن‌های حرم امام خمینی (ره) به خاک سپرده شد.