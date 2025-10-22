قدردانی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) از صداوسیمای ایلام
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، از تلاشهای صداوسیمای مرکز ایلام در پوشش برنامههای فرهنگی و انعکاس اردوهای راهیان نور قدردانی کرد.
؛ سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در نشست هماهنگی اردوی راهیان نور با قدردانی از تلاشهای صداوسیمای مرکز ایلام گفت: رسانه استانی در انعکاس برنامههای فرهنگی، بهویژه راهیان نور و پخش زنده این رویدادها، عملکردی فعال و تاثیرگذار داشته است.
وی افزود: صداوسیمای ایلام همواره در پوشش خبری و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت پیشرو بوده و نقش مهمی در معرفی دستاوردهای دفاع مقدس و انتقال ارزشهای آن به نسل جوان ایفا میکند.