به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، نماینده هرمزگان در هفته سیزدهم و ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با شکست ۳ بر صفر هدف سمنان با کسب ۳۱ امتیاز یک هفته زودتر عنوان قهرمانی را به خود احتصاص داد.

بدین ترتیب تیم فولا‌د هرمزگان با توجه به برد و بازی رودرو مقابل پارس جنوبی بوشهر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

بیشتر بخوانید: ساحلی بازان فولاد به قهرمانی در لیگ برتر کشور نزدیک شدند

فولاد هرمزگان با قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، برای نخستین بار هرمزگان صاحب فهرمانی در سطح کشور شد.

فولاد هرمزگان هفته پایانی در دیداری تشریفاتی مهمان شاهین خزر رودسر است.