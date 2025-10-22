معاون آموزشی وزیر علوم از کاهش یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری تعداد دانشجویان کشور در دهه گذشته خبر داد و خواستار بازنگری فوری در نظام آموزشی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دومین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در دانشگاه شمال آمل، با بیان اینکه ورودی دانشگاه‌های ایران در یک دهه گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است، گفت: این موضوع زنگ خطری جدی برای نظام آموزشی کشور است.

وی افزود: تا اوایل دهه ۹۰ تعداد دانشجویان کشور بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که اکنون به کمتر از ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.



معاون وزیر علوم تصریح کرد: کاهش تعداد دانشجویان دلایل مختلفی دارد و باید به هرکدام پاسخ خاصی داده شود. در حال حاضر، نگاه جوانان به آموزش و مهارت‌آموزی تغییر کرده و تنها گرفتن مدرک برای آنان کافی نیست.



واحدی با بیان اینکه اگر با همین رویه سنتی وآموزشی دانشگاه‌ها پیش برویم، قطعا صندلی‌های دانشگاه‌ها کمتر نیز خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه‌های دولتی غیردولتی، موسسات آموزش عالی در کشور باید به این نکته مهم فکر کنند، که همین تعداد دانشجویانی که صندلی‌های دانشگاه‌ها را پر می‌کنند، با کیفیت نیستند.

وی با هشدار نسبت به کاهش چشمگیر داوطلبان کنکور در رشته‌های ریاضی و فنی از ۳۰۰ هزار به ۱۰۰ هزار نفر، تأکید کرد: این روند اصلاً خوشایند نیست و نیاز به بازنگری جدی در رویکردهای آموزشی دارد.

واحدی از تدوین برنامه تحول در نظام آموزشی توسط وزارت علوم خبر داد و گفت: این برنامه در قالب سند ملی ارائه خواهد شد. همچنین اختیارات بیشتری در حوزه مجوزهای آموزشی و فناوری به استان‌ها واگذار می‌شود.

وی، همچنین از بازنگری در تصمیم گیری و اختیارات آموزشی به استان‌ها خبر داد و گفت: این اختیارات بیشتر از صدورمجوز‌های مربوط به آموزش وآمایش سرزمینی و حتی مجوز‌های فناوری‌ها خواهد بود که دست دانشگاه‌های معین دراستان‌ها را برای دانشگاه‌های دیگرمناطق همان استان بازتر خواهد کرد.

معاون وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری دربخش دیگری با اشاره به اینکه با وجود همه انتقاد‌هایی که در درون و بیرون نظام آموزش عالی کشور وجود دارد، اما پیشرفت‌های علمی محققان واستادان ودانشگاه‌های سراسر کشور متوقف نشده است ورشد ادامه دارد، تصریح کرد، به واسطه همین دانشگاه‌ها ودانشجویان این کشور، جمهوری اسلامی ایران درحوزه‌های مختلف علمی وآموزشی درسطح منطقه وجهانی جایگاه خوبی دراختیار دارد.

دکتر واحدی، توانمندی‌های دانشمندان جوان و باغیرت ایرانی در جنگ ۱۲ روزه وتجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان را ستودنی دانست وگفت، با پشتوانه همین جوانان باغیرت ونخبگان جوان دانشگاهی ودانشمندان توانستیم درس خوبی به دشمن بدهیم واین مسیر علمی ادامه دارد وخواهد داشت.

وی خطاب به روسای دانشگاه‌ها نیز گفت: با پشتوانه سازی دانشمندان جوان واستادان دانشگاه ها، باید رویکرد‌ها متناسب با نیازجامعه همخوانی داشته باشد و در کنار فعالیت‌های آموزشی، اقدام‌های پژوهشی وتوجه به هوش مصنوعی نیز باید جدی گرفته شود.

معاون وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری، همچنین برگزاری همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی کشور به میزبانی دانشگاه شمال آمل را اقدامی ارزشمند اعلام کرد وگفت: موضوعیت دادن، دانشگاه‌های تمدن ساز از سوی دانشگاه‌های غیر دولتی که جامعه محور بودن و حکمت متعالی در قبال مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها به جامعه را هدف گذاری کرده است، بسیار ارزشمند است که این نگاه دراین سطح از دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.

دکتر واحدی یادآورشد، دانشگاه شمال آمل از نخستین دانشگاه‌های غیردولتی درسطح کشور است که با در اختیار داشتن اعضای هیات موسس وهیات امنای با نفوذ و دارای جایگاه فکری وعلمی بالا درسطح کشور، در ۳۰ سال گذشته درهمه زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی وزیرساخت وامکاناتی رشد خوبی داشته است.