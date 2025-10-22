به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، چند سال پیش به دلیل کمبود زمین در شهر بشرویه ساخت و ساز مسکن در روستای حاجی آباد این شهر انجام شد و اکنون مردم این منطقه با کمبود امکانات رفاهی و برخی مشکلات روبه رو هستند که خبرنگارمان پیگیر این موضوع شد و مسئولان نیز با حضور در این روستا دغدغه‌های مردم را بررسی و قول پیگیری دادند.

نصیری نماینده مردم شهرستانهای فردوس، طبس، سرایان، بشرویه و عشق آباد در مجلس شورای اسلامی از اختصاص یک میلیارد تومان در خصوص زیرسازی و آسفالت این روستا خبر داد.

در حال حاضر حدود ۱۱۸ واحد مسکونی در روستای حاجی آباد ساخته شده است و بیست خانوار در این روستا ساکن هستند.



