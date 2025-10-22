پخش زنده
به مناسبت هفته تربیتبدنی و ورزش، نشست فرماندار سنندج با رؤسا و اعضای هیأتهای ورزشی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این نشست، وضعیت ورزش شهرستان و نیازهای توسعه زیرساختهای ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، وضعیت موجود ورزش سنندج، مشکلات زیرساختی و برنامههای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار سنندج در این جلسه با اشاره به کمبود امکانات ورزشی در سطح شهرستان گفت:سرانه فضاهای ورزشی در سنندج پایینتر از میانگین کشوری است و لازم است با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در جهت توسعه زیرساختهای ورزشی گامهای مؤثرتری برداشته شود.
وی افزود: در سال جاری ۲۳ میلیارد تومان اعتبار به حوزه ورزش شهرستان اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
سجادی همچنین از نقش هیأتهای ورزشی در گسترش فعالیتهای ورزشی و کشف استعدادهای جوانان تقدیر کرد و خواستار تقویت تعامل بین نهادهای ورزشی و آموزشی شد.
در شهرستان سنندج ۴۷ هیأت ورزشی فعال هستند که در مجموع بیش از ۲۲ هزار ورزشکار سازمانیافته در رشتههای مختلف زیر پوشش آنها فعالیت میکنند.