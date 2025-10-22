پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منایع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: رفع موانع تولید، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و احیای واحدهای غیرفعال از اولویتهای مهم در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، نماینده مردم شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد در مجلس شورای اسلامی و فرماندار سردشت از طرحها و واحدهای تولیدی این شهرستان بازدید کردند.
در این سفر، هیات بازدیدکننده از تصفیهخانه آب شرب سردشت بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت تأمین و کیفیت آب شرب این شهرستان قرار گرفتند.
همچنین، از شرکت آبمیوه غیرفعال پاکدیس بازدید به عمل آمد و بر لزوم رفع موانع تولید و احیای مجدد این واحد صنعتی تأکید شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و همراهان وی سپس از کارخانه تصفیه شکر خام در منطقه خشان آلان سرسبز سردشت بازدید کردند و روند تولید و مشکلات پیشروی این واحد مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، بازدید از یکی از واحدهای تولیدی مواد غذایی و کارخانه تولید کشمش و خشکبار از دیگر برنامههای این سفر بود که با هدف بررسی موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی انجام شد.
در پایان این سفر، جلسه جمعبندی مصوبات و بررسی مسائل بخش کشاورزی سردشت با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری سردشت برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مختلف مرتبط با بخش کشاورزی شهرستان مطرح و تصمیمات مهمی در زمینه توسعه زیرساختها، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع سرمایهگذاری اتخاذ شد.
گفتنی است، بررسی ظرفیتها و چالشهای بخش کشاورزی آذربایجانغربی، ارزیابی روند اجرای طرحهای ملی و استانی، و پیگیری مصوبات مرتبط با توسعه کشاورزی استان و بازدید از طرحهای تولیدی و کشاورزی شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد از برنامههای سفر دو روزه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه به استان آذربایجانغربی بود.