به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پرویز بستاچی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزیآذربایجان‌غربی، با اعلام این خبر گفت: به منظور کنترل دقیق فرایند جوجه‌ریزی و هم‌خوانی اطلاعات تولیدکنندگان با سامانه «صنعت طیور» (سماصط)، فهرست واحد‌های فعال و ثبت‌شده در این سامانه به‌صورت روزانه به مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال می‌شود.

وی افزود: کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان‌ها با حضور میدانی در واحد‌های مشخص‌شده، میزان و روند جوجه‌ریزی را بررسی و ثبت می‌کنند تا از انجام دقیق عملیات در تمامی واحد‌های مجاز اطمینان حاصل شود.

بستاچی تصریح کرد: بر اساس نتایج بازدید‌های انجام‌شده، جوجه‌ریزی در تمامی واحد‌های ثبت‌شده در سامانه سماصط مطابق برنامه و به‌صورت دقیق انجام گرفته است که این امر نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ و ایجاد آرامش در بازار مصرف دارد.