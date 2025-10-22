پخش زنده
بهمنظور ایجاد ثبات در بازار گوشت مرغ و ساماندهی جوجهریزی در مرغداریهای گوشتی استان، عملیات رصد و پایش روزانه جوجهریزی در واحدهای تولیدی توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛پرویز بستاچی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزیآذربایجانغربی، با اعلام این خبر گفت: به منظور کنترل دقیق فرایند جوجهریزی و همخوانی اطلاعات تولیدکنندگان با سامانه «صنعت طیور» (سماصط)، فهرست واحدهای فعال و ثبتشده در این سامانه بهصورت روزانه به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ارسال میشود.
وی افزود: کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی شهرستانها با حضور میدانی در واحدهای مشخصشده، میزان و روند جوجهریزی را بررسی و ثبت میکنند تا از انجام دقیق عملیات در تمامی واحدهای مجاز اطمینان حاصل شود.
بستاچی تصریح کرد: بر اساس نتایج بازدیدهای انجامشده، جوجهریزی در تمامی واحدهای ثبتشده در سامانه سماصط مطابق برنامه و بهصورت دقیق انجام گرفته است که این امر نقش مهمی در تأمین پایدار گوشت مرغ و ایجاد آرامش در بازار مصرف دارد.