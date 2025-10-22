به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارزِ این شهرستان با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی و کلانتری ۱۶ با انجام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان، از انتقال محموله‌های قاچاق از طریق محور‌های ورودی شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی منتهی به این شهرستان تعداد ۲ دستگاه خودرو وانت آریسان و وانت مزدا را متوقف که در بازرسی از آنها تعداد ۲۵ کارتن کنسرو آناناس خارجی، ۵ دستگاه ماشین لباسشویی، ۲ دستگاه آبسردکن، ۲ دستگاه پنکه سقفی، ۱۱ دستگاه المنت برقی، ۲ دستگاه ترازوی دیجیتال و ۳ دستگاه اتو برقی فاقد مدارک مثبت گمرکی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرماهشهر ارزش محموله‌های کشف شده را بنا به نظر کارشناسان ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال عنوان و بیان داشت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و تعداد ۲ دستگاه خودروی وانت حامل قاچاق مکشوفه توقیف شد.