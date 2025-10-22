به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی رحیمی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت احشام در یکی از مناطق این شهرستان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس با انجام اقدامات پلیسی سارق احشام و یک مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیات‌های جداگانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به ۱۵ فقره سرقت احشام اعتراف کرد، افزود: این متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.