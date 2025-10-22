به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد گفت: بر اثر تصادف رانندگی بین سه دستگاه خودرو سواری و کامیون در جاده مهاباد- بوکان شش نفرمصدوم شدند و یک نفر هم جان باخت.

محسن رسولی افزود: این حادثه رانندگی عصر امروز در جاده مهاباد- بوکان (برهان) نرسیده به پیچ روستای درمان و بین یک دستگاه سواری پژو، یک سایپا و یک دستگاه کامیون روی داد.

رسولی اظهارکرد: مصدومان این حادثه با دو دستگاه آمبولانس پایگاه شهری و پایگاه ترشکان به بیمارستان امام خمینی مهاباد منتقل شدند.

وی گفت: هم اکنون چهار نفر از مصدومان این حادثه در بیمارستان امام خمینی مهاباد تحت مداوا قرار دارند و دو نفر نیز پس از مداوا ترخیص شدند.

مسئول فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ مهاباد، با اشاره به اینکه احتمال دارد این حادثه به خاطر بارش باران و خیس بودن جاده روی داده باشد، افزود: علت اصلی این حادثه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.