تیم فوتبال استقلال تهران در هفته سوم لیگقهرمانان آسیا ۲، با دو گل مقابل الوحدات اردن به پیروزی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های استقلال ایران و الوحدات اردن از ساعت ۱۹:۳۰ (چهارشنبه ۳۰ مهر) در هفته دوم لیگ ۲ فوتبال قهرمانان آسیا در ورزشگاه شهر قدس به میدان رفتند.در پایان این مسابقه استقلال با گل‌های منیر الحدادی و یاسر آسانی دو بازیکن خارجی خود در دقایق هشت و ۴۴ به برتری رسید تا هفته شیرین فوتبال آسیا برای ایران تکمیل شود.



منیر الحدادی زننده گل نخست آبی پوشان به عنوان بهترین بازیکن دیدار استقلال و الوحدات انتخاب شد.



ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی- سامان فلاح - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - صالح حردانی - امیرمحمد رزاق‌نیا - مهران احمدی - منیر الحدادی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب الوحدات اردن:

عبدالله الفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفى کمال کزعر، مهند سمرین، مصطفى معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان

سرمربی: جمال محمود

لحظات حساس:

دقیقه یک: در همان ابتدای مسابقه استقلال هجومی بازی را شروع کرد و سحرخیزان در موقعیت قرار گرفت، اما فرصت شوت‌زنی پیدا نکرد و تحت فشار مدافعان توپ را از دست داد.

دقیقه ۳: ارسال خوب آسانی با تاثیرگذاری کوشکی آرام به سمت دروازه الوحدات رفت و دروازه‌بان توپ را مهار کرد.

دقیقه ۷: سعید سحرخیزان در موقعیت تک به تک قرار گرفت و ضربه او با دقت بالایی زده نشد و دروازه‌بان برگشت داد.

دقیقه ۸: شوت سنگین آسانی دو ضرب توسط الفخوری برگشت داده شد، سعید سحرخیزان با ارسال پاس به تیر مخالف منیر را صاحب موقعیت کرد و الحدادی اولین گل مسابقه را خیلی زود به ثمر رساند.





دقیقه ۲۵: حرکت پا به توپ مهران احمدی و ضربه زمینی او با واکنش دروازه‌بان همراه شد و به تیرک خورد.

دقیقه ۴۴: ارسال دقیق و تماشایی منیر با شوت تک ضرب و تماشایی یاسر آسانی به گل تبدیل شد.

دقیقه ۴۵+۲: یاسر آسانی بلافاصله بعد از گل دوباره در موقعیت تک به تک قرار گرفت و تکل خوب مدافع الوحدات موقعیت خوبی را از او گرفت.

دقیقه ۴۵+۳: ارسال روی دروازه الوحدات و برخورد توپ به آشورماتوف از مقابل رزاقی‌نیا و سحرخیزان در حالی عبور کرد که فقط یک لمس نیاز داشت تا به گل سوم تبدیل شود.

دقیقه ۶۰: بازیکن الوحدات در حالی که سحرخیزان داشت تک به تک می‌شد توپ را با دست زد و از زمین مسابقه اخراج شد.

دقیقه ۶۵: علیرضا کوشکی به دلیل ضربه زدن به بازیکن الوحدات از زمین بازی اخراج شد.

دقیقه ۷۰: پاس یاسر آسانی در عمق به سحرخیزان رسید، اما ضربه سعید شدت کافی را نداشت و دروازه‌بان الوحدات با پا توپ را برگشت داد، او یک قدم برای ضربه به توپ کم آورد.

دقیقه ۸۰: معدود موقعیت الوحدات در این مسابقه روی یک ضربه آزاد ایجاد شد و شوت محکم و زمینی به بازیکنی که روی زمین و پشت دیوار دفاعی خوابیده بود برخورد کرد و به کرنر رفت.

دقیقه ۸۷: شوت از راه دور حسین گودرزی از بالای دروازه به بیرون رفت.





ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال پس از برتری شاگردانش مقابل الوحدات اردن، کسب نخستین سه امتیاز آسیایی در این فصل را با هواداران جشن گرفت.







وضعیت گروه یک فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پس از پیروزی استقلال مقابل الوحدات اردن



