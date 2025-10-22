به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل آموزش وپرورش گیلان صبح امروز در آیین توزیع شیر رایگان مدارس استان که به صورت نمادین در مدرسه ابتدایی شهید یزدانی جیرده شفت برگزار شد گفت: دولت امسال برای توسعه شاخص‌های سلامت دانش آموزن گیلانی ۴۰ میلیارد تومان اعتبار‌برای توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی مناطق کم برخوردار استان درنظر گرفته است.

نرگس دستیار افزود: ۶۲ هزار دانش آموز مقطع‌ابتدایی گیلان هفته دونوبت از شیررایگان بهره‌مند خواهند شد.

ارسلان مقیمی فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شفت هم در این مراسم گفت: دولت امسال برای بالابردن شاخص‌های آموزشی، پرورشی و توسعه فضا‌های آموزشی این شهرستان ۵ میلیارد تومان اختصاص داده است.