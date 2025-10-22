پخش زنده
همایش «جهان نوجوان» ویژه نویسندگان رمان نوجوان در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دبیر همایش جهان نوجوان گفت: هدف از برگزاری این همایش، بررسی چالشها و ظرفیتهای نویسندگی در ادبیات نوجوان امروز ایران بود. این همایش با همکاری نویسندگان، پژوهشگران و روانشناسان برگزار شد تا پاسخگوی نیازهای واقعی نوجوانان ایرانی باشد. همچنین هدف دیگر این همایش، آشنایی بیشتر نویسندگان کشور با جهان نوجوانان امروز ایران و نظام مسائل نوجوانان بود.
سیدحسین موسوی نیا با بیان اینکه در گذشته یک شکاف اطلاعاتی بین والدین و نوجوانان وجود داشت، افزود: نوجوانان هر دو عالم ، کودکی و بزرگسالی را در حال تجربه کردن هستند و در یک دوگانگی بهسر میبرند. مخصوصا امروزه که نسل نوجوان امروز ویژگیهای ویژه خود را دارند و شکاف اطلاعاتی که در گذشته به چشم میخورد با فضای مجازی از بین رفته است. حتی نوجوان امروز شاید اطلاعات به روزتری از پدر و مادرش داشته باشد.
وی گفت: نویسندگان ادبیات و رمان نوجوان ممکن است برای شروع به نوشتن به مواردی همچون کارهایی که الان موفق هستند و یا نوجوانان بیشتر دوست دارند، داورهای جشنوارهها کدام آثار را بیشتر میپسندند و یا حتی از تجربیات نوجوانی خود استفاده کنند. این موارد شاید به ظاهر خوب باشد اما نویسندگان ادبیات نوجوان برای تولید اثری مخاطب پسندتر و عمیقتر باید به نظام مسائل نوجوانان امروز ایران توجه کنند و جهان پیچیده آنها را بهتر کشف کنند و در بستر داستان خود بپرورند.
دبیر همایش جهان نوجوان گفت: دفتر ادبیات داستانی مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری با برگزاری همایش جهان نوجوان؛ بستری را برای آشنا شدن نویسندگان با مسائل و دغدغههای نوجوانان امروز ایران فراهم کرده است.
سه محور اصلی این همایش نظام مسائل نوجوان، آسیبشناسی وضعیت رمان نوجوان و مخاطبشناسی در رمان نوجوان بود.