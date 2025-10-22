پخش زنده
امروز: -
بیش از ۷۰۰ بسته لوازم تحصیلی به فرزندان زندانیان مددجو خوزستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل زندانهای خوزستان گفت: با هدف کمک به فرزندان ندانیان مددجو در استان این بستههای تحصیلی به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان اهدا شده است.
هاشم نیا با اشاره به اینکه این بستههای لوازم تحصیلی با مشارکت خیران تامین شده است، افزود: از جمله این اقلام تحصیلی کیف، مداد، دفتر، مداد رنگی، جامدادی میباشد.
وی همچنین از آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیر عمد با مشارکت بانک صادرات استان خبر داد.