مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگوی میز اقتصاد شبکه خبر گفت: وقتی حدنگاری صورت می‌گیرد، همه اراضی را در همه حوزه ها، از حیث مالکیت، کاربری و حقوقی بررسی می‌کنیم و اسناد حدنگار صادر می‌شود.

حدنگاری پارک‌های علم و فناوری و دانش بنیان‌ها

حدنگاری پارک‌های علم و فناوری و دانش بنیان‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی فلاح، مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ایجاد شفافیت از اهداف اصلی حدنگاری و صدور سند برای اراضی است.

مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگوی امروز میز اقتصاد شبکه خبر گفت: وقتی حدنگاری صورت می‌گیرد، همه اراضی را در همه حوزه ها، از حیث مالکیت، کاربری و حقوقی بررسی می‌کنیم و اسناد حدنگار صادر می‌شود.