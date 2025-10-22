پخش زنده
مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگوی میز اقتصاد شبکه خبر گفت: وقتی حدنگاری صورت میگیرد، همه اراضی را در همه حوزه ها، از حیث مالکیت، کاربری و حقوقی بررسی میکنیم و اسناد حدنگار صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدعلی فلاح، مدیرکل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ایجاد شفافیت از اهداف اصلی حدنگاری و صدور سند برای اراضی است.
