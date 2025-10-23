پخش زنده
امروز: -
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت : دمای هوا ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون نیمه ابری است و گاهی در برخی مناطق پدیده مه گزارش شده است گفت: در برخی مناطق بارش پراکنده باران هم دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به اینکه هوای پایدار تا اوایل هفته آینده در استان مستقر است افزود : دمای هوا ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت : در شبانه روز گذشته اسب وونی تالش با دمای ۸ درجه سلسیوس و لوشان با دمای ۲۴ درجه سلسیوس به ترتیب خنکترین و گرمترین شهرهای استان بودند.
محمد دادرس افزود : دریای خزر هم با ارتفاع موج ۲۰ تا ۵۰ سانتی متر در این مدت برای فعالیتهای دریانوردی و مناسب است.