مهرداد سفیدگران در نشست خبری با اصححاب رسانه استان با اشاره به شعار محوری امسال بیمه سلامت، وفاق ملی برای ایرانی سالم‌تر است، گفت: یکی از راهبرد‌های اساسی بیمه سلامت گسترش پوشش بیمه‌ای و عدالت بیمه در سطح جامعه و خراسان شمالی است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۰۹ هزار نفر از جمعیت خراسان شمالی تحت پوشش بیمه سلامت هستند که تحت عنوان چهار صندوق بیمه‌ای از این سازمان خدمت می‌گیرند.

سفیدگران گفت: در حال حاضر در استان خراسان شمالی ۴۴۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق روستایی، عشایری و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر هستند که به‌صورت رایگان از خدمات بیمه‌ای سلامت برخوردار می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۹۰ هزار نفر در شهر‌های بالای ۲۰ هزار نفر تحت پوشش هستند، بیان داشت: از این تعداد پنج دهک نخست هیچ مبلغی واریز نمی‌کنند که شامل ۶۸ درصد از این تعداد هستند.

وی گفت: همچنین از دهک ۶ تا ۹ مبلغ بیمه را با ۳۰ تا ۷۰ درصد پرداخت می‌کنند و تنها دهک ۱۰ مبلغ بیمه را به‌صورت کامل واریز می‌کند که ۶ درصد هستند.

سفیدگران گفت: علاوه بر این ۳۲ هزار نفر در گروه سایر اقشار هستند که خدمات بیمه‌ای بدون حق بیمه پرداخت می‌کنند و توسط دستگاه‌های تحت پوشش مبلغ واریز می‌شود.

وی عنوان کرد: حمایت از بیماران خاص در بخش درمانی جزو فعالیت‌های جدید بیمه سلامت است که در صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج ۳۰۰ بیماری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار و ۶۴۲ نفر تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج هستند، توضیح داد: برای این بیماران تمام خدمات درمانی در مراکز دولتی رایگان و مراکز خصوصی ۸۰ درصد توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود، همچنین در ۱۹ عنوان بیماری شامل سرطان، هموفیلی، تالاسمی و... هزینه بستری به‌صورت ۱۰۰ درصد رایگان است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان شمالی گفت: در حال حاضر ۸۶۹ مطب و مرکز درمانی، ۵۱ پزشک خانواده شهری، ۱۲۶ پزشک خانواده روستایی، ۸۹ مرکز جامع سلامت طرف قرارداد بیمه سلامت در استان هشتند.

وی همچنین گفت: برنامه‌هایی در دستور کار قرار دادیم تا پزشکان از تجویز‌های غیر ضروری خودداری کنند.