سخنگوی وزارت امور خارجه، با اعلام خبر آزادی مشروط خانم مهدیه اسفندیاری، از تصمیم قاضی فرانسوی در این خصوص استقبال کرد و گفت: تلاش‌ها تا بازگشت این هم‌وطن به کشور ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران از آزادی مشروط خانم مهدیه اسفندیاری خبر داد.

بقایی با استقبال از تصمیم قاضی فرانسوی برای صدور حکم آزادی تحت نظر خانم اسفندیاری، تاکید کرد که وزارت امور خارجه تا آزادی کامل این هم‌وطن ایرانی و بازگشت وی به میهن به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.