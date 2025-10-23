به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری افزود: پس از سفر اخیر وزیر دادگستری کشورمان به ارمنستان و دیدار و گفت‌و‌گو با همتای ارمنی خود، ۷ زندانی ایرانی برای ادامه دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری به همکاری سازنده وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان اشاره کرد و گفت: در زمینه اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین میان دو کشور، ۲۴ نفر از ایرانیان محبوس در ارمنستان طی ۲ مرحله در سال جاری به کشور منتقل شده‌اند.

جلالیان بیشتر جرایم محکومین ایرانی حاضر در زندان‌های سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های همسایه را قاچاق مواد مخدر و همراه داشتن قرص‌های ممنوعه عنوان کرد و افزود: عدم اطلاع از قوانین سختگیرانه سایر کشور‌ها و همچنین حمل بسته‌های امانتی بدون اطلاع از محتویات آن، باعث دستگیری برخی هموطنان و محکومیت به حبس‌های طویل المدت می‌شود. موکدا به مسافران توصیه می‌شود ضمن کسب اطلاع از قوانین کشور‌های مقصد، رعایت کامل قوانین و مقررات را مد نظر داشته باشند.