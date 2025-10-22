پخش زنده
سرمربی تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی تیمش مقابل الوحدات در لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: نمایش فوق العادهای داشتیم که باعث شد به پیروزی برسیم و هوادارانمان را پس از هفتهها خوشحال کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو پس از این دیدار گفت: در نیمه اول نمایش خوبی داشتیم و به گل رسیدیم. در نیمه دوم به دنبال این بودیم که بازی را کنترل کنیم. این فرصت را داشتیم که تعداد گل هایمان را اضافه کنیم، اما متاسفانه کوشکی کارت قرمز دریافت کرد و بازی با همین نتیجه تمام شد. ما هم ناچار شدیم که بازی را کنترل کنیم. به بازیکنانم تبریک میگویم. استقلالی که من میخواهم همین است.
سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در این دیدار گفت: به این باور رسیدهام که دیگر نمیخواهم خط دفاعیام را جابجا کنم. مگر این که بازیکنان دچار مصدومیت شوند. صالح حردانی خوب کار میکند و فعلا در همان پست بازی خواهد کرد. مگر این که احساس کنم که او افت کرده است.
ساپینتو ادامه داد: ما بازیکنان جوان خوبی داریم که از آنها استفاده میکنیم. این جوانان نمایش خوبی داشتهاند و جواب اعتماد من را دادهاند. ما گزینههای زیادی داریم و میتوانیم از بازیکنان زیادی استفاده کنیم. ما بازی خوبی را انجام دادیم و به آن افتخار میکنیم.
سرمربی استقلال در ادامه بر هماهنگی تیمش تاکید کرد و گفت: همه بازیکنان ما شانس بازی دارند. آنها با هم هماهنگ هستند و من الان یک تیم در اختیار دارم. این همان استقلالی است که من میخواهم.