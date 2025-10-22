تیم فولاد هرمزگان با برتری ۳ بر صفر مقابل هدف سمنان، در فاصله یک هفته مانده به پایان فصل لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان منصور مدارایی از تیم فولاد هرمزگان شامگاه چهارشنبه در زمین ساحلی غدیر بندرعباس، در میان استقبال پرشور هواداران هرمزگانی، در دیداری حساس به مصاف تیم هدف سمنان رفتند و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند.

با این پیروزی، فولاد هرمزگان با کسب ۳۱ امتیاز، قهرمانی خود را قطعی کرد.

به این ترتیب، پس از ۱۲ سال، تیمی به جز نمایندگان بوشهر و یزد موفق شد قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران شود.

پیش از این نیز فولاد هرمزگان در رده‌های امید و جوانان فوتبال ساحلی کشور عنوان قهرمانی لیگ برتر را کسب کرده بود.