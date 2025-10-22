نواخته شدن زنگ سلامت روان در مدارس الشتر
به مناسبت هفته سلامت روان و ایجاد نشاط در کنار تحصیل زنگ سلامت روان و شادی در دبیرستان شاهد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
نماینده وزارت آموزش وپرورش کشور در مراسم نواخته شدن زنگ سلامت روان در دبیرستان شاهد الشتر گفت: مهمترین وظیفه نهاد آموزش و پرورش را بعد از آموزش فراهم نمودن زمینه شادی ونشاط در مدارس عنوان کرد.
عباداتی با تأکید بر ضرورت شادی برای همه دانش آموزان افزود: این برنامه بیشتر با هدف آموزش مهارتهای زندگی و مهارتهای پیشگیرانه از رفتارهای پر خطر در مدارس اجرا میشود.
اجرای برنامههای فرهنگی، ورزشی، هنری وبرپایی نمایشگاه صنایع دستی وپخت انواع غذا وشیرینیجات از حاشیههای نواخته شدن زنگ سلامت روان و شادی در الشتر بود.