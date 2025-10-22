تیم کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال ایران، قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی صربستان را از آن خود کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان رقابت‌های ۸ وزن کشتی فرنگی قهرمانی کمتر از ۲۳ سال جهان در صربستان، تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب ۳ نشان طلا و یک برنز شد.

ایران در پایان مسابقات ۸ وزن با مجموع ۱۰۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های جمهوری آذربایجان و اوکراین نیز به ترتیب با ۸۱ و ۷۶ امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند.

در ۲ وزن پایانی این رقابت‌ها برای ایران سجاد عباسپور در فینال و ابوالفضل مهمدی نیز در گروه شانس مجدد به مصاف حریفان می روند و اوکراین و جمهوری آذربایجان نیز به ترتیب یک فینالیست و یک کشتی‌گیر در گروه شانس مجدد دارند.





رده بندی انفرادی ۸ وزن برگزار شده به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- المیر علی اف (جمهوری آذربایجان) ۲- علیبک امیروف (روسیه) ۳- حاجی اکبر کوچکاروف (ازبکستان) و ویشواجیت موری (هند) ۵- آرمین شمسی پور (ایران)

۶۳ کیلوگرم: ۱- ضیا باباشوف (جمهوری آذربایجان) ۲- ویتالی اریومنکو (مولداوی) ۳- دورژی شونگورتسیکوف (روسیه) و ادهم عبدو السید (مصر) ... ۹- محمدجواد ابوطالبی (ایران)

۶۷ کیلوگرم: ۱- محمد عبدالرحیم (مصر) ۲- آنری خوزروانیدزه (گرجستان) ۳- احمدرضا محسن نژاد (ایران) و اوتو بلاک (آمریکا)

۷۲ کیلوگرم: ۱- ایمان محمدی (ایران) ۲- ابرار آتابایف (ازبکستان) ۳- روسلان نوراله یف (جمهوری آذربایجان) و مری مولیتکانوف (قزاقستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- عرفان میرزویف (اوکراین) ۲- تموری اروجونیکیدزه (گرجستان) ۳- الکساندر سولووی (مولداوی) و لونت لوای (مجارستان) ... ۹- اهورا بویری (ایران)

۸۷ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- ایوان چمیر (اوکراین) ۳- ریتون جاکوبسن (آمریکا) و آچیکو بولکوادزه (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- ایهور یاکوشنکو (اوکراین) ۲- یوسوف ماتسیف (قزاقستان) ۳- ماکسیم آورین (روسیه) و ریچارد کارلسون (استونی) ... ۱۲- محمدهادی صیدی (ایران)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران) ۲- رازمیک کوردیان (ارمنستان) ۳- لازلو دارابوس (مجارستان) و الکساندر ملیخوف (روسیه)







