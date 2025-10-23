به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس اتاق ایران: ارتقای کمی و کیفی تولیدات خرما، نیازمند رویکرد علمی است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران گفت: حفظ نخلستان‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای کمی و کیفی تولیدات صنعت خرما، نیازمند رویکرد علمی و کارشناسی است.

صمد حسن‌زاده روز چهارشنبه در همایش ملی خرما در سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: در این راستا، گسترش مطالعات دانشگاهی در زمینه کاهش آسیب‌های شوری آب در نخلستان‌ها باید در اولویت مراکز علمی قرار گیرد.

وی با درخواست از فعالان بخش خصوصی برای توسعه مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های هوشمند و مکانیزه در نخلستان‌ها گفت: انتظار می‌رود انجمن ملی خرمای ایران به عنوان تنها تشکل اقتصادی فعال در این حوزه، پیشتاز در عرصه فرهنگ‌سازی برای گسترش کاربرد فناوری در صنعت خرما باشد.

حسن زاده ادامه داد: بخش قابل توجهی از خرمای ایران به دلیل عدم توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی، به صورت خام‌فروشی عرضه می‌شود این درحالیست که با طراحی مشوق‌های مالی و اعتباری برای فعالان صنعت خرما، می‌توان به ایجاد و توسعه واحد‌های فرآوری کمک کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران اضافه کرد: از این طریق، می‌توان با ایجاد ارزش افزوده بیشتر به تکمیل زنجیره ارزش خرما از تولید تا صادرات پرداخت.

وی از خرما به عنوان یکی از پنج محصول کشاورزی صادراتی برتر ایران یاد کرد و گفت: شهر‌های آبادان و خرمشهر به دلیل موقعیت جغرافیایی دروازه جنوب ایران برای صادارت محصولات کشاورزی به خصوص خرما هستند.

حسن‌زاده با بیان اینکه بزرگداشت روز ملی خرمای ایران فرصتی برای توسعه صنعت خرما در کشور است اظهار کرد: با وجود همه ظرفیت‌های عظیم نخلستان‌ها و تلاش نخل‌داران ایرانی، اما مطالعات اتاق ایران نشان می‌دهد که همچنان از نظر ارتقای بهره‌وری در این صنعت عظیم، جای رشد بسیاری وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران در تدوین سیاست‌های تجاری محصول خرما، مشوق‌های صادراتی ویژه‌ای برای صادرکنندگان خرما در نظر بگیرد و در صورت عدم اعمال عوارض و محدودیت‌های صادراتی، می‌توان صادرات این محصول را در یک بازه زمانی سه ساله، حداقل به دو برابر رساند.

وی بیان کرد: رعایت ثبات مقررات در زمینه صادرات خرما عاملی است تا سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان رغبتی دوچندان برای اهتمام بیشتر نسبت به این حوزه داشته باشند.

حسن‌زاده اظهار کرد: جامعه صادرکنندگان این محصول با شبکه سازی بین تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و صادرکنندگان و طراحی روش‌های بازاریابی بین‌المللی و نوین، می‌توانند در راستای گسترش و تقویت بازار‌های هدف صادراتی خرما گام بردارند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران ادامه داد: همچنین اعطای تسهیلات کم‌بهره از سوی نظام بانکی با هدف به‌روزرسانی تجهیزات برداشت و بسته‌بندی و توسعه صنایع فرآوری خرما یک راهکار پرفایده و موثر در توسعه این صنعت است.

وی برگزاری بزرگداشت‌ها و همایش‌های تخصصی را فرصتی برای دیدار و همفکری فعالان اقتصادی حوزه‌های تخصصی به منظور هم‌افزایی و ایجاد همدلی بیشتر در جامعه فعالان اقتصادی دانست.

حسن‌زاده گفت: همدلی فعالان صنعت خرما و ارتقای استاندارد‌ها در این حوزه می‌تواند به رونق بیشتر صنعت خرما منجر شود.

دومین همایش ملی خرما با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از مسوولان و تولیدکنندگان خرما در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.