به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سومین کنفرانس «فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز» با حضور مسئولان، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مهندسی در مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این رویداد علمی و تخصصی، از سند پیش‌بینی ریسک فرونشست دشت‌های استان البرز رونمایی شد؛ سندی که با هدف شناسایی مخاطرات زمین‌شناختی و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه برای حفظ زیرساخت‌های شهری و روستایی تهیه شده است.

همچنین در این کنفرانس، ابعاد اجرایی‌سازی سند «نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» که بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفت. این سند با هدف ارتقاء هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بهبود کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور طراحی شده است

این کنفرانس را می‌توان گامی مؤثر در راستای هم‌اندیشی و تبادل نظر میان متخصصان و مسئولان اجرایی برای مواجهه با چالش‌های مهندسی و توسعه زیرساخت‌های استان البرز دانست.