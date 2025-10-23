پخش زنده
سند پیشبینی ریسک فرونشست دشتهای استان البرز با هدف شناسایی مخاطرات زمینشناختی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای حفظ زیرساختهای شهری و روستایی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سومین کنفرانس «فرصتها و چالشهای مهندسی استان البرز» با حضور مسئولان، متخصصان و صاحبنظران حوزه مهندسی در مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این رویداد علمی و تخصصی، از سند پیشبینی ریسک فرونشست دشتهای استان البرز رونمایی شد؛ سندی که با هدف شناسایی مخاطرات زمینشناختی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای حفظ زیرساختهای شهری و روستایی تهیه شده است.
همچنین در این کنفرانس، ابعاد اجراییسازی سند «نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور» که بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفت. این سند با هدف ارتقاء هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بهبود کیفیت پروژههای عمرانی کشور طراحی شده است
این کنفرانس را میتوان گامی مؤثر در راستای هماندیشی و تبادل نظر میان متخصصان و مسئولان اجرایی برای مواجهه با چالشهای مهندسی و توسعه زیرساختهای استان البرز دانست.