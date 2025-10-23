به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز در برخی نقاط استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان غربی و فردا در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

در سایر مناطق کشور طی پنج روز آینده پدیده بارشی پیش‌بینی نمی‌شود.

از امروز تا شنبه در برخی نقاط شمال عرب، غرب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.