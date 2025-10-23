پخش زنده
«فریب خورده»، «گرمسیر»، «در دل دریا»، «ماجراهای دایناسور خانگی»، «ساده لوح»، «بیگانه رومولوس» و «خواستگاری»، از جمله فیلمهای است که امروز از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی «ماتئو کاسویتس»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه یک پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاهپوست کلدونیا-مستعمره فرانسه- بهدلیل رفتار خصمانهای که با آنها میشود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست میدهند. آنها که شاهد از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم قدیمیشان توسط دولت فرانسه هستند، برای کسب استقلال سرزمینشان شورش میکنند که این موضوع در نهایت با دخالت نیروهای ویژه سرکوب گشته کلیه اهالی آن به طرز وحشیانهای از بین میروند و ...
فیلم سینمایی «فریب خورده» به کارگردانی «جری لوییس»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش میشود.
در این فیلم با نقشآفرینی اینا بالین و جری لوییس خواهید دید: ستاره کمدی بهنام هاری در یک سانحه هوایی میمیرد و حالا کارمندان وی که کار خود را از او یاد گرفته بودند تصمیم میگیرند تا کسی را جای او بگذارند و هر چه خودشان یاد دارند به او بیاموزند! آنها تصمیم میگیرند تا فردی معمولی را برای اینکار استخدام کنند. استنلی، گارسون شرکت را بر میگزینند و سعی میکنند تا همه چیز را به او یاد دهند...!
فیلم سینمایی جدید «کاغذ ۲» به کارگردانی «ساتیش کایشیک»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی پانکاج تریپاتی، مونال گجار و میتا وشیشت خواهید دید: باهارات لال مرد جوانی است که در کنار همسر و فرزندش زندگی خوبی دارد. او به همراه گروهش نوازنده موسیقی در مراسم عزا و عروسی است. تا اینکه یک روز همسرش از او میخواهد که وام بگیرد و مغازه را گسترش دهد. باهارات تصمیم میگیرد با سند ملک عمویش درخواست وام دهد. اما وقتی به مرکز اسناد رسمی میرود متوجه میشود که سالها پیش عمو و زن عمویش، باهارات را مرده اعلام کردهاند و زمین باهارات را صاحب شدهاند. باهارات متوجه میشود که خانوده عمو به او خیانت کردهاند، اما حریف آنها نمیشود؛ بنابراین تلاش میکند تا به مرکز اسناد ثابت کند که او هنوز زنده است. اما مرکز اسناد، اعتبار یک کاغذ را که مرده بودن باهارات را اعلام کرده است قبول و باور میکند؛ بنابراین مبارزه باهارات علیه قوانین پوچ کاغذ بازی در کشور آغاز میشود و ...
فیلم سینمایی جدید «گرمسیر» به کارگردانی «ادوارد سالیر»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی پابلو کوبو، لوئیس پرز و مارتا نیتو؛ در مورد تریستان و لازارو، دو برادر دو قلو است که آرزوی رفتن به فضا را دارند. آنها در دانشکده فضانوردی درس میخوانند و در کلاس رقیبی بی اخلاق به نام لویی دارند. آنها برای مجوز حضور در ماموریتهای فضایی طولانی مدت آینده رقابت میکنند. مکان ایستگاه قضایی منطقه استوایی گینه فرانسه است. سهمیه برای حضور در ایستگاه فضایی اروپا، فقط یک نفر است و آن هم در آزمونهای آکادمی نخبگان فضانوردی مشخص میشود. تریستان در دانشگاه با کلویی آشنا شده و میخواهد با او ازدواج کند. پسرها را در تعطیلات پیش از امتحانات به خانه سفر میکنند تا مادرشان مایرا را ببینند که در مناطق نسبتاً محروم فرانسه زندگی میکند. تغییر زبان مادر بین فرانسوی و اسپانیایی به ما میگوید که او در اصل کوبایی و پدر فرانسوی است. پدر خانواده را رها کرده و در غیاب او مادر سخت تلاش کرده تا پسرها را به جایی که باید باشند، برساند. او که در کوبا معلم ادبیات بوده، اکنون در فرانسه کارهایی در مشاغل کم امنیت و با دستمزد پایین انجام میدهد. مادر خواستگاری دارد که وکیل است و پسرها با ازدواج مادرشان مشکلی ندارند. اما مادر نمیپذیرد. تریستان دختر مورد علاقه اش را به مادرش معرفی میکند. شبی آنها در کنار دریاچه شنا میکنند، چیزی عجیب به زمین برخورد میکند و در واقع در خود دریاچه فرود میآید. تریستان به برادرش هشدار دهد فرار کند، اما آب با مواد درخشان سبز و شوم پر میشود، و قبل از این که خودش بتواند از آن فرارکند، به طور قابل توجهی توسط مواد میکروبی که در آب هست آسیب میبیند و ...
فیلم سینمایی «در دل دریا» به کارگردانی «ران هاوارد»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی کریس همسورث، کیلیان مورفی و برندان گلیسون آمده است: کاپیتان اوون چیس که شکارچی شناخته شده نهنگ است با کاپیتان پولارد راهی سفر میشود. کشتی آنها توسط نهنگ بزرگ سفیدی که به کشتیهای شکار نهنگ حمله میکرده در سال ۱۸۲۰ نابود میشود. بازمانده خدمه کشتی به همراه هر دو کاپیتان بعد از ۹۰ روز سرگردانی در دریا در قایقهای کوچک به ساحل میرسند، اما به دلایل اقتصادی شرکت کشتیرانی حقایق مربوط به سفر آنان را در هالهای از ابهام نگاه میدارد. نویسنده گمنامی بعد از سالها برای بازگشایی اسرار این سفر با یکی از خدمه بازمانده صحبت میکند و ...
فیلم سینمایی «ماجراهای دایناسور خانگی» به کارگردانی «رایان بلگارت»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی سوفی پراکتر، رایان فرانسیس، درو پولاک و مایلز کورین مور آمده است: دو نوجوان ماجراجو و مادربزرگشان محافظان درگاهی افسانهای به سرزمین دایناسورها هستند، جایی که یک بچه دایناسور به نام جونیور تصمیم میگیرد پیش مادربزرگ بماند. اما یک عده شرور نقشه شیطانی در سر دارند و قصد دارند آب رودخانه را با مواد سمی آلوده کنند. مادربزرگ و بچهها با کمک دایناسورها و ماشین پرنده سعی میکنند ...
فیلم سینمایی «تیرانداز» به کارگردانی «هنری کینگ»، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی گرگوری پک، هلن وستکات و میلارد میچل خواهید دید: هفت تیرکشی بدنام به نام جیمی رینگو به شهری وارد میشود. او دنبال دردسر نیست، اما دردسر همیشه به دنبال او است و ...
فیلم سینمایی «ساده لوح» به کارگردانی «مهدی فخیمزاده»، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: رحمان با پولی که به بهانه تهیه مسکن از مردم به دست آورده، میگریزد و در مسافرخانهای پناه میگیرد که توسط دو دوست غلام و عبدالله اداره میشود. طی حادثهای، ظاهراً رحمان به قتل میرسد. مظنونین اصلی در این حادثه غلام و عبدالله هستند، اما آن دو که گناهی مرتکب نشدهاند، ناچار میگریزند. ده سال بعد، وقتی به شهر خود باز میگردند در مییابند که رحمان در واقع براثر سکته قلبی درگذشته و قتلی در بین نبوده است که ...
زنده یاد هادی اسلامی، حبیب اسماعیلی، مریم صفایی، خسرو امیرصادقی و پوراندخت مهیمن در فیلم سینمایی «ساده لوح» ایفای نقش کردهاند.
فیلم سینمایی «آرزوهای بزرگ ۱» به کارگردانی «برایان کریک»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی ری وینستون، جیلیان اندرسون و داگلاس بوث؛ داستانِ پسربچه یتیمی به نام پیپ را روایت میکند که پدر و مادرش را از دست داده و با خواهر بداخلاق و شوهر خواهرش زندگی میکند. خواهر بسیار بدخلق است و همواره از زندگی فقیرانه اش در کنار همسر آهنگر خود جوگارجری شکایت دارد و پیپ را نیز مرتب شماتت میکند. تا این که یک زن ثروتمند عجیب به نام خانم هاویشام قصد میکند پسر را به فرزندی بگیرد. خانم هاویشام در کاخ خود از پیپ میخواهد که وقتش را به بازی با دخترکی به نام استلا بگذراند. اما پس از مدتی عذر پیپ را میخواهد و پیپ در آهنگری مشغول به کار میشود. تا اینکه به او خبر داده میشود قیمی ناشناس خواسته است وی به لندن برود و ...
فیلم سینمایی «بیگانه رومولوس» به کارگردانی «فده آلوارز»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی کیلی اسپینی، ایزابلا مرسد، دیوید جانسون، اسپایک فیرن، آیلین وو و آرچی رینو؛ درباره گروهی از پسران و دختران جوان کارگر است که به امید یافتن اشیاء باارزش وارد یک ایستگاه تحقیقاتی متروکه در فضا میشوند، اما حضور آنها در آنجا باعث بیداری هیولاهای فضایی میشوند و سرانجام از میان آنها تنها دختری جوان و یک اندروید زنده میمانند، اما ...
فیلم سینمایی «شغل ایتالیایی» به کارگردانی «اف. گری گری»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی شارلیز ترون، کریستوفر مور جونیور و کریستیانو بونورا خواهیم دید: مردی به نام جان بریجر که در زمینه باز کردن گاوصندوق تخصص ویژهای دارد، گروهی از افراد را دور هم جمع میکند تا با کمک آنها، چندین شمش طلا به ارزش ۳۵ میلیون دلار را از گاوصندوق گانگسترهای ایتالیایی به سرقت ببرند. این در حالی است که...
فیلم سینمایی «خواستگاری» به کارگردانی «مهدی فخیم زاده»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم خواهید دید: پیرمردی به نام جواد جلالی با داشتن چندین فرزند و نوه بر اثر تشویق دوستان صمیم میگیرد پس از سی سال که از فوت همسرش گذشته از نو ازدواج کند. او با پیرزنی، که همسن و سال خود اوست، آشنا میشود. اما فرزندان آن دو با این امر به شدت مخالفت میکنند و ...
ثریا قاسمی، مرحوم هادی اسلامی و اسماعیل محرابی در این فیلم نقش آفرینی کردهاند.
فیلم سینمایی «آرزوهای بزرگ ۲» به کارگردانی «برایان کریک»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
فیلم سینمایی جدید «ساختمان لاف» به کارگردانی «میشل ریوندینو»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی میشل ریوندینو، الیو ژرمانو و ونسا اسکالرا؛ در مورد جاسوسی است که برای یک شرکت فاسد کار میکند. مدیر کارخانه او را استخدام میکند تا همکارانش را تعقیب کند و ...
در این فیلم با بازی جرج کلونی و مارک والبرگ خواهیم دید: بیلی تاین که ناخدای ماهر و کارکشته یک کشتی ماهیگیری است، چند وقتی است که نتوانسته به اندازهی کافی صید کند و از سوی صاحب کشتی تهدید میشود که در صورتیکه بههمین رویه ادامه دهد، کارش را از دست خواهد داد. بیلی تصمیم میگیرد بهسرعت، دوباره عازم دریا شود و اینبار هرطور شده با دست پربازگردد.
فیلم سینمایی «مزار شریف» به کارگردانی «عبدالحسن برزیده»، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه افق پخش خواهد شد.
فیلم «مزار شریف» داستان کشتار دیپلماتهای ایرانی در کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان است که به دنبال هجوم نیروهای طالبان منجر به شهادت ۱۰ تن از کارکنان کنسولگری ایران شد و ...
حسین یاری، مهتاب کرامتی و مسعود رایگان در این فیلم هنرنمایی کردهاند.
پویانمایی سینمایی جدید «کالی و ابر فناوری» به کارگردانی «هالوک جان دیزداراوغلو و برک توکای»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: یک شرکت فناوری معروف موفق میشود دستگاههای الکترونیکی را به صورت همراه و قابل حرکت با هوش مصنوعی بسازد. شکیر و خانوادهاش طرفدار این محصولات جدید هستند. اما مدیر این شرکت، هارون، در گذشته با مادربزرگ شکیر که یک باستانشناس به نام سنیه است، همکاری داشته و طی کاوشهایی، یک سنگ قدیمی بسیار باستانی پیدا کردهاند. داخل این سنگ، یک جنگجوی شرور و قدرتمند هزاران سال پیش زندانی شده بود که حالا آزاد میشود و وارد بدن هارون میشود. هارون صاحب شرکت فناوری که اتفاقا میزبان جنگجوی باستانی میشود. شخصیت او در ابتدا دوستداشتنی به نظر میرسد، اما بعدا نقش منفی پیدا میکند. او با استفاده از ارتش تکنولوژیکی خود قصد دارد دنیا را تسخیر کند. اما شکیر شخصیت اصلی داستان که یک پسر بچهی شجاع و باهوش است. او و خانوادهاش در مسیر داستان با چالشهای زیادی روبهرو میشوند؛ و خانوادهاش برای پیدا کردن مادربزرگ گمشدهشان و مقابله با این جنگجوی شرور، وارد یک ماجراجویی هیجانانگیز میشوند و ...
فیلم سینمایی «نبرد با طبیعت ۲» به کارگردانی «ریچارد بادینگتن»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی جری رایان، جان پل روتان و الا بالنتین خواهیم دید: رایان و، اما خواهر و برادر نوجوان در آفریقا قرار است با یک پرواز محلی به یک معدن نزد پدرشان بروند، اما در بین راه هواپیمای آنها توسط شورشیهای محلی مورد اصابت گلوله قرار میگیرد و سقوط میکنند. خلبان به شدت زخمی میشود، اما رایان و، اما سالم هستند. ابتدا آنها خلبان را از داخل لاشه هواپیما نجات میدهند و برای پیدا کردن کمک به سمت معدن میروند...
فیلم سینمایی «مولان» به کارگردانی «نیکی کارو»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش می شود.
در این فیلم با بازی یفی لیو، دونی ین و لی گونگ خواهیم دید: مولان دختر جوانی است که از کودکی به حرکات رزمی علاقمند است و کارهایی را میکند که دختران انجام نمیدهند. روزی که برای خواستگاری او آمدهاند او از پس انجام مراسم خوب برنمی آید و سربازان امپراطور برای بردن مردان به جنگ میآیند و پدر مولان را هم با خود میبرند. مولان برای شرکت در جنگ و برگرداندن پدرش که بیمار است راهی میشود و خودش را به منطقه جنگی میرساند و طوری لباس میپوشد که مشخص نشود که او یک دختر است و کنار سربازان میجنگد ...