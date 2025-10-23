به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیرو اطلاعیه شماره «۱» ستاد انتخابات کشور و در اجرای قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور به آگاهی هم میهنان عزیز می‌رساند، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شورا‌های مذکور در روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار گردد؛ به همین منظور ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا از روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تا روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز به عمل خواهد آمد.

متن کامل اطلاعیه در لینک https://eitaa.com/westaz_gov/30227