شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از توقف تبدیل وضعیت ایثارگران خبر داد و درخواست پیگیری این موضوع را دارد.

توقف تبدیل وضعیت ایثارگران، دغدغه شهروند خبرنگار ما شد

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرآیند تبدیل وضعیت ایثارگران مطابق با بخشنامه جدید، با اصلاحاتی همراه شده است.

در پی انتشار بخشنامه جدید مرتبط با تبدیل وضعیت ایثارگران، سازوکار‌های به روز رسانی شده‌ای برای تسهیل فرایند تغییر وضعیت این قشر تدوین شده است. بر اساس خبر جدید دیوان ۱۴۰۴، مراجع ذیصلاح با هدف شفاف سازی الزامات و شرایط قانونی، اصلاحاتی را در نحوهٔ بررسی پرونده‌های ایثارگران اعمال کرده‌اند. این تغییرات عمدتاً بر رفع ابهامات پیشین، تسریع در اجرای فرایند‌ها و تضمین حقوق مادی و معنوی ایثارگران متمرکز است.

متن شهروند خبرنگار ما:

با سلام و خسته نباشید،خدمت شما بزرگواران رسانه ای که پیگیر امور ایثارگران از مسئولین هستید، لطفأ پیگیر تبدیل وضعیت ایثارگران نیز باشید قانونی که چند ماه اجرا شد و دوباره لغو شد، فرزندان ایثارگر منتظر ابلاغ دوباره این قانون هستند که درست اجرا نشد، و معیشت شان دچار مشکل اصلی شده است تا دیر نشده به فریادشان برسید. باتشکر ازشما