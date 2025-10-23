در عملیاتی غافلگیرانه با حضور نماینده دادستان اردبیل، ۳۲ نفر حین قماربازی در یک چایخانه که شب‌ها به پاتوق قماربازان تبدیل شده بود، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در ادامه اقدامات قاطع دستگاه قضایی برای برخورد با جرائم سازمان‌یافته، شب گذشته با حضور میدانی نماینده دادستان اردبیل، یک محل قمار شبانه که تحت پوشش چایخانه فعالیت می‌کرد، شناسایی و پلمب شد.

در این عملیات ۳۲ نفر از افراد حاضر که در حال قماربازی و شرط‌بندی بودند، در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند و تجهیزات قمار نیز ضبط و برای بررسی‌های بیشتر تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

دادستان اردبیل با هشدار جدی به مسببان و گردانندگان چنین محافلی اعلام کرد: فعالیت‌های مجرمانه در قالب چایخانه، قهوه‌خانه یا هر پوشش دیگری تحت هیچ شرایطی قابل اغماض نیست و با عاملان این‌گونه جرایم به صورت قاطع و بدون ارفاق برخورد خواهد شد.

جلال آفاقی همچنین افزود: قمار و شرط‌بندی، از عوامل اصلی فروپاشی بنیان خانواده‌ها، گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی و وقوع جرائم مالی است که شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی، مراتب را سریعاً به مراجع انتظامی و قضایی گزارش دهند.

فعالیت در زمینه قمار، شرط‌بندی یا فراهم‌سازی محل برای این اعمال جرم مشهود بوده و مرتکبان آن با اشد مجازات قانونی مواجه خواهند شد و دستگاه قضایی در برخورد با عوامل ترویج فساد و قمار، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.